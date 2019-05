ISTRAŽIVANJE FAKTOR PLUS: Šta građani Srbije misle o rešenju pitanja Kosova

Građani Srbije nisu optimisti kada je reč o rešenju kosovskog problema, ali ne očekuju da predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpiše priznanje Kosova, pokazuje poslednje istraživanje koje je agencija Faktor plus.

Na pitanje "mislite li da će predsednik Srbije ili predsednica Vlade Srbije potpisati nezavisnost Kosova i Metohije", čak 78 odsto ispitanika odgovorilo je negativno, dok samo 15 odsto misli da hoće, a sedam odsto nema stav.

Istraživanje je inače rađeno pre nego što je predsednik Vučić pre nekoliko dana izjavio da neće potpisati nezavisnost. List prenosi i izjavu Vladimira Pejića iz agencije Faktor plus da se u poslednje vreme mnogo govorilo na tu temu i da građani ne samo da nisu za to, već i ne veruju da će do priznanja nezavisnosti doći.

Na pitanje šta je najbolje rešenje sa stanovišta Srbije i njenih građana za problem Kosova i Metohije, 50 odsto ispitanika odgovorilo je "zamrznut konflikt", 32 odsto misli da je to sporazum o razgraničenju dve strane, a osam odsto priznanje nezavisnog Kosova.

Pejić navodi da, iako zamrznuti konflikt nije definisan, ljudima je najprihvatljiviji jer ne zahteva ni lično i nacionalno odricanje, a Kosovo i dalje nije priznato.

Kada je reč o osećanjima i KiM, ponuđeno je bilo više odgovora i opcija, a kod čak 61 odsto dominantna je tuga, kod 46 odsto nada, a kod 31 odsto bes.

Na pitanje u kom vremenskom roku očekuju rešenje, građani nisu optimistični.

Skoro polovina ispitanika (47 odsto) smatra da kosovski čvor neće biti rešen u narednih pet do 10 godina, 22 odsto očekuje da bude rešeno u narednih godinu ili dve, a 14 odsto do kraja ove godine.

Rešenje kosovskog pitanja ukoliko ga podrže velike sile - Rusija, SAD, EU i Kina, podržalo bi 46 odsto anketiranih, ali samo ako Kosovo ostane u sastavu Srbije.

Ako bi navedene velike sile bile garanti sporazuma, takvo rešenje podržalo bi 40 odsto građana, dok je po sedam odsto odgovorilo sa "da", odnosno "ne".

Ispitanici su u istraživanju odgovarali na pitanja i u vezi sa Evropskom unijom.

Na pitanje "da li očekujete da će Srbija u razumnom rolu, od pet do sedam godina, postati punopravna članica EU, 46 odsto je odgovorilo da je to malo verovatno zbog problema u samoj EU i visoke nacionalno-državne cene, 24 odsto kaže da će Srbija ući u EU ako EU opstane, ali će morati da se učlani ili suštinski se približi NATO.

Njih 18 odsto je odgovorilo "da, ako nastavi da sprovodi reforme i EU otvori ponovo proces proširenja preostalih balkanskih država, a 12 odsto da neće jer se EU raspada.

