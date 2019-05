VUČIĆ PORUČIO IZ SKOPLJA: Ponosan sam što ću imati priliku da prisustvujem Saboru SPC, govoriću i o KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan što će imati priliku da sutra prisustvuje Saboru SPC na kojem će govoriti o Kosovu i Metohiji, današnjoj poziciji Srbije i odnosu države prema crkvi, kao i da će istinama i činjenicama odgovoriti svima onima koji su tražili ''njegovu anatemu i govorili najlošije stvari o njemu''.

Vučić je novinarima u Skoplju na pitanje o očekivanjima od Sabora, imajući u vidu da pisanje medija da su neke vladike protiv njegovog obraćanja, naglasio da je za njega velika čast što će prisustvovati tom događaju i da je to prilika da predstavi ono što radimo i da odgovori na sve neistine.

''Uopšte se neću se libiti da onima koji su tražili moju anatemu i govorili najlošije stvari o meni odgovorim, ne uvredama, nego činjenicama i da govorim o budućnosti Srbije", rekao je on srpskim novinarima nakon što je prisustvovao inauguraciji Steve Pendarovskog za predsednika Severne Makedonije.

Vučić je zahvalio patrijarhu Irineju na pozivu da učestvuje na Saboru i naveo da će imati mnogo volje i energije da govori o Kosovi i Metohiji, poziciji Srbije danas i odnosu države prema crkvi.

Predsednik je kazao da nijedna vlast u Srbiji nije uložila u naše svetinje ni blizu kao sadašnja i naglasio da završetak Hrama Svetog Save predstavlja investiciju od nacionalnog značaja koja je važna ne samo za crkvu nego za celu zemlju.

Izrazio je uverenje da će njegovo prisustvo Saboru biti od značaja za dijalog i razgovor onih koji ne moraju uvek isto da misle.

''Mogu da kažem koliko je vladika sa oduševljenjem podržalo predlog patrijarha da govorim na Saboru, ali se to nije dopalo Đilasovim čaušima, pa to nisu javili medijima'', rekao je predsednik na pitanje kako mediji znaju i ko im je javio da se vladike protive njegovom učešću na Saboru.

Na konstataciju novinara da se u prošlosti tvrdilo da država mora da se konsultuje sa crkvom oko najvažnijih pitanja, a da se danas tvrdi suprotno, Vučić je kazao da deo opozicije govori i radi sve suprotno od onoga što su radili dok su bili na vlasti.

''Ssta god da uradite, to im ne valja. Dok su bili na vlasti, pričali su da treba da se izgradi fontana na Slaviji i skloni spomenik Dmitriju Tucoviću, a kada je to urađeno rekli su - šta će nam fontana? Šta da kažete na to...'', zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

