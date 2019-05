SIMBOL HRABROSTI I HEROJSTVA: Kopija Zastave pobede nad nacizmom svečano predata Vojnom muzeju

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji primopredaje Vojnom muzeju u Beogradu kopije Zastave pobede, jednog od državnih simbola Rusije i zvaničnog simbola pobede sovjetskih naroda i njegovih oružanih snaga nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Kopiju Zastave pobede Vojnom muzeju je predao komandant Zapadnog vojnog okruga oružanih snaga Rusije Aleksandar Žuravljov.

Nakon primopredaje zastave, general Žuravljov je podsetio da je pre 74 godine završen veliki i krvav rat u kojem su sovjetske oružane snage zajedno sa slovenskim narodima uništile fašizam i oslobodile Evropu.

foto: Tanjug/Rade Prelić

On je istakao da se, u znak sećanja na pobedu nad fašizmom, 9. maj tradicionalno proslavlja paradom, na čijem čelu ide upravo Zastava pobede, koja je simbol hrabrosti naših naroda, herojstva ljudi koji su se borili i njihove nepobedivosti.

U ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (VS) na poklonu je zahvalio načelnik Uprave za kadrove brigadni general Siniša Kresović koji je poručio da to ministarstvo i VS neguju i razvijaju vojne tradicije Srbije, posvećujući posebnu pažnju borbi protiv fašizma i pobedi u Drugom svetskom ratu, kojoj su Srbija i Rusija dali nemerljiv doprinos.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Današnjem dogadjaju prisustvovali su i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, ruski vojni izaslanik pukovnik Andrej Sobakin, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, veterani narodnooslobodilačke borbe i predstavnici veteranskih udruženja.

(Kurir.rs/Beta)

