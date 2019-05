ŽIVEO U STRAĆARI, PA DOŠAO NA VLAST I SKUĆIO SE U VILI OD 1.000 KVADRATA: Bivši šef Grocke, optužen da je ZAPALIO KUĆU novinara, enormno se obogatio!

Dragoljub Simonović, donedavno predsednik opštine Grocka, pre dolaska na vlast živeo je u kući od oko 50 kvadrata, a danas, posle šest godina na funkciji, u vili od oko 1.000 kvadrata.

Simonović, koji je vodio Grocku od 2012. do 2018, ima bogatstvo koje se meri milionima evra - kuće, vila na Srebrnom jezeru, privatna marina, stan u centru Beograda. Sve ovo tvrdi novinar Žig infa Milan Jovanović, koji je sa još 52 ljudi poslao dopis nadležnima da ispitaju odakle ovom funkcioneru pozamašna imovina.

Nema šta nema

- Ukupno imanje koje je Simonović posedovao dok je bio kontrolor kola u JP „Železnice Srbije“ sa srednjom školom za mašinskog konstruktora jeste kuća od 50 m2 i nešto okućnice, a nakon ulaska u politiku on počinje vrtoglavo da se bogati - piše u dopisu nadležnima, kao i:

- Za samo šest godina vladanja Simonovićevo bogatstvo dobija ekstremne razmere. Proširio je kuću na oko 1.000 kvadrata; sagradio ćerki novu kuću sa dve garaže; u Maloj Ivanči sagradio tašti kuću sa tri garaže, postavio skupocenu ogradu od kovanog gvožđa, dvorište popločao kamenom; sagradio vilu na Srebrnom jezeru od oko 500 kvadrata; izgradio sopstvenu marinu za jahtu; došao u posed parcele PKB Voćarske plantaže koju izdaje u zakup EKO Grocka; došao u posed stana (vodi se na ćerku) u Ulici kneginje Zorke br. 11...

Jovanović u razgovoru za Kurir kaže da su pomenuti dopis poslali svim institucijama - pitali su kako je moguće da za šest godina stekne imovinu koja vredi milione evra.

- I on sam (Simonović) hvali se po Vrčinu da je on svoje čukununuče obezbedio i da ga je baš briga ako ga uhapse. Simonović je živeo u straćari, a sad u vili od 1.000 kvadrata. Ima dva vojna džipa koja je kupio za lov - dodaje novinar portala Žig info.

Tužba za duševnu bol

Odgovor na pitanja nisu dobili, ali tužbu od Simonovića jesu.

- O svom tom Simonovićevom bogatstvu mi smo godinama pisali, sad smo samo sve sakupili na jedno mesto i prosledili nadležnima. Simonović nas je zbog toga tužio, mene i kolegu, a kako je on došao do tih papira, ne znam. Zbog te naše peticije on je do sada podnosio dve krivične prijave, obe su odbijene, i sad ide na parnicu, tužio nas je za duševnu bol - kaže Jovanović.

Inače, Simonović je razrešen funkcije u vreme dok je bio u pritvoru zbog sumnje da je naredio da se upravo novinaru Milanu Jovanoviću zapali kuća zbog kritičkih tekstova koje je pisao o njemu.

