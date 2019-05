PALMA REAGOVAO NA SKANDALOZNU REZOLUCIJU: Kako to da danas Srba na Kosovu i Metohiji ima 250.000 manje, a Albanaca više nego što ih je bilo 1998. godine?

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković uporedio je danas rezoluciju o navodnom genocidu srpskog režima na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine, koju su, kako kaže, usvojile vođe terorističke OVK sa presudama terorističke Islamske države ili Al Kaida drugim narodima.

Marković je podsetio da su SAD 1998. godine stavile OVK na listu terorističkih organizacija i u saopštenju koje je uputio, zatražio od Amerike da se prema OVK odnose kao i prema svim ostalim terorističkim organizacijama.

On je naveo da su vođe te terorističke organizacije, Veselji, Tači i Haradinaj , na predlog svojih sponzora, usvojile tu skandaloznu rezoluciju", naveo je Marković u saopštenju.

On kaže da je Kadri Veselji bio i jedan od komandanata terorističke grupe "Crna ruka" zajedno sa Hašimom Tačijem i Džavidom Haljitijem, koja je odgovorna za kidnapovanje i ubistva Srba i "neposlušnih" Albanaca, a bio je i ostao šef tajne službe OVK pod nazivom ŠIK.

"To znaju i svi Albanci, a posebno oni čije je najbliže pobila ta služba", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.

Marković je rekao da je genocid po definiciji međunarodni zločin namernog potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa, a da je njegovo pitanje za kosovsku skupštinu, a pre svega za međunarodnu zajednicu je, kada već pominju reč genocid, gde su Srbi iz Prištine kojih je u tom gradu pre rata bilo oko 40 000, a danas ih je oko 100.

"Gde su Srbi iz Đakovice gde ih je pre rata živelo 12.500, a danas samo dve starice u pravoslavnoj crkvi? Gde su Srbi iz Peći kojih je u glavnom gradu Metohije živelo oko 18 000, a danas slovom i brojem 11? Gde su Srbi u Gnjilanu gde ih je pre rata živelo 15 000, a danas slovom i brojem 50? Gde su Srbi iz Prizrena, kojih je u tom carskom gradu pre rata bilo oko 10 000, a danas slovom i brojem 20", pita Marković.

Postavio je i pitanje ko je ubio oko 2.000 Srba na Kosovu i Metohiji od 1998.

godine, ko je kidnapovao oko 1.500 Srba 1998. i 1999. godine i gde su, ko je trgovao ljudskim organima nakon masakra u takozvanoj Žutoj kući u Albaniji, ko je streljao decu u Goraždevcu, ko je pobio žeteoce u Starom Gracku, ko je podmetnuo bombu pod autobus Niš ekspresa kod Podujeva, ko je pobio ljude i bacio u Radonjićko jezero, ko je pobio ljude u Obiliću, Orahovcu, Đakovici, Dečanima.

Marković pita i ko je palio crkve i uništavao imovinu jednog naroda i na kraju proterao 250 000 Srba.

"Kako se to zove kada jedan narod ili pobijete ili proterate? Kako to da danas Srba ima 250.000 manje na Kosovu i Metohiji, a Albanaca više nego što ih je bilo 1998. godine. To su pre svega pitanja za Euleks, Unmik, Kfor i Međunarodni sud pravde", poručio je Marković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir