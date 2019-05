VUČIĆ IZ PAKOVRAĆE: Ovo je veliki uspeh za nas, imaćemo čime da se hvalimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija nastavila da gradi i da je ovo jedna veoma važna deonica.

"Za dve godine će sve biti gotovo, a onda ćemo moći da dovedemo još investitora u ovaj kraj. Imaćemo čime da se hvalimo da smo ostavili nešto iza sebe", rekao je Vučić.

Predsednik je na pitanje novinara o posebnoj sednici o KiM rekao da je zamolio da predsednicu parlamenta da ga pozove na sednicu, kako bi ljudi čuli šta je istina.

"Govoriću istinu i na toj sednici, podneću kompletan izveštaj, ali i o stvarnosti na KiM. Ali je važno da štitimo naše državne interese i da ne dozvolimo da naša deca napuštaju zemlju", rekao je on.

"Kada sam bio na Saboru jedan od vladika mi je rekao moraš nas da razumeš, ovo mora da bude naš stav, a ti radi svoj posao", rekao je predsednik odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše stav SPC o KiM.

"Njihov stav poštuje i razumeću ga i danas i za nekoliko godina", rekao je on.

Predsednik je rekao da vidi šta se dešava u regionu, iz čitavog regiona svi odlaze.

"To što rade Albanci to je jedan začarani krug. Sada su Veselji i Tači postavi veći Albanci od Haradinaja, ne bi li vratili svoju popularnost, a tada će onda Srbi da stradaju. Što se nas tiče lakše bi bilo da opsujem njih, ali to neću da radim. Kada i ako dođe trenutak videćete ko će da štiti svoj narod", naglasio je on.

Predsednik je napomenuo da će uskoro obići i Zlatiborski okrug.

"Ono što smo Užicu dužni jedan značajni investitor i verujem da ćemo u narednom periodu to i uraditi", rekao je Vučić.

