NOVINAR MILOVAN JOVANOVIĆ: Sporazum sa Albancima najteži Vučićev zadatak

Potpuno je evidentno da EU više nema onu snagu i autoritet da može bilo šta da popravi ili promeni. Naivno je verovati da EU može povratiti uticaj na Balkanu otrcanom pričom o integraciji i ubrizgavanjem malo novca u region. Dakle, ukoliko SAD, pre svega, budu imale interes, situacija u BiH ali i u celom regionu će se vrlo brzo promeniti nabolje - kaže u Intervjuu za "Insajder" Milovan Jovanović, novinar i politički analitičar.

Skoro sedam meseci nakon izbora u BiH nije formiran Savet ministara, Parlamentarna skupština mesecima ne zaseda, a odnedavno ni Savet ministara u tehničkom mandatu.

Ko su krivci za kolaps u koji je BiH zapala?



- Krivci su najvažnije političke stranke u BiH, njihovi lideri kao i svi oni koji predstavljaju građane u institucijama. Gotovo sve stranke u BiH su postala privatna preduzeća koja isključivo služe nekolicini ljudi i njihovoj rodbini i prijateljima. Zato za njih više nista nije važno. Ni politički program, ni ideologija, ni obećanja data građanima tokom kampanje, apsolutno ništa. Važna im je jedino vlast, privilegije i ostvarivanje ličnih interesa po svaku cenu.



Kolika je i kakva krivica međunarodne zajednice za sve to, koja BiH već decenijama drži u nekoj vrsti protektorata?



- Treba imati u vidu da je EU već godinama bez zajedničke spoljne i bezbednosne politike, da je postala slaba i nemoćna pred ruskom diverzijom na Zapadnom Balkanu, paralisana korupcijom i kineskim prodorom u zajedničko evropsko tržiste i narušavanjem fer trgovine. Međutim, bez obzira na sve, činjenica je da ogromna odgovornost za stanje u BiH počiva na međunarodnoj zajednici, tu nema nikakve dileme. Nesposobna, korumpirana, kompromitovana briselska administracija nije u stanju ništa da reši. Zbog njihove neodgovornosti, inertnosti ali ponovljam i korumpiranosti, BiH je postala potpuno varvarizovana, nefunkcionalna, potpuno uništena, opljačkana i osiromašena. To je zemlja u kojoj cvetaju kriminal, korupcija, nezaposlenost, beda, to je zemlja u kojoj su uništeni zdravstvo, školstvo, sudstvo i zemlja iz koje svaki dan odlaze i mladi i stari, glavom bez obzira. Treba naglasiti da svi zajedno i Bošnjaci, Srbi i Hrvati odlaze u zemlje EU, Kanadu, Ameriku ili Australiju. Niko ne odlazi u Rusiju, Kinu, Indiju, Pakistan ili Tanzaniju.

Kakav rasplet bosanskohercegovačke krize predviđate?



- Kriza će trajati još izvesno vreme, ali na kraju će naravno pasti dogovor kao i uvek do sada. Onda sledi podela plena. Dodik, Izetbegović i Čović savršeno funkcionišu i dokle god su oni na vlasti ili blizu vlasti građani BiH nemaju čemu dobrom da se nadaju. Takođe treba biti pošten i reći da svi oni na izborima pobeđuju i da za njih ljudi glasaju. Prema tome, građani BiH moraju biti svesni svojih odluka i posledica koje one nose.

Za nešto više od mesec dana biće izabran novi predsednik SDS. Kandidati su Mirko Šarović, Vukota Govedarica i Milan Miličević. Koji kandidat je najbolji da u ovim teškim vremenima preuzme kormilo Srpske demokratske stranke?



- Po meni nijedan. Posle izbora i poraza koji je doživeo od Željke Cvijanović, Govedarica je morao da podnese ostavku i skloni se sa mesta predsednika. Ostali kandidati su istrošeni, neki čak i kompromitovani i najpoštenije bi bilo da se sklone i otvore prostor nekim novim, mladim, pametnim i obrazovanim ljudima. Krajnje je vreme da stari kadrovi shvate i prihvate da je biologija učinila svoje i da je vreme za penziju. Neophodno je da isplivaju i da se pojave nova lica na političkoj sceni BiH.

Sve češće se u javnosti mogu čuti priče o srpskom jedinstvu. Da li je uskoro u Republici Srpskoj moguća vlada srpskog jedinstva?



- U BiH je sve moguće. To je zemlja čuda. U Vladi RS nije samo PDP i pocepani SDS. Čak i oni koju su ostali u SDS i glume nekakvu doslednost nadaju se da će na stranačkim izborima ipak pobediti kandidat koji će posle napraviti dogovor sa Dodikom i tako obezbediti i njima dio vlasti odnosno plena. Pošto je obesmišljen višepartijski sistem i pošto se sve pretvorilo u cirkus nedavno sam gostujući na TV BN rekao da bi najbolje bilo da sve stranke u RS uđu u vlast.



Da li se rešenje kosovske krize može reflektovati na Bosnu i Hercegovinu i na koji način?

- Siguran sam da moze. Ako predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspe da napravi sporazum sa kosovskim Albancima to će dovesti do pomirenja ne samo između Srba i Albanaca već i između Srba i Bošnjaka kao i između Srba i Hrvata. Time će se stvari pomeriti sa mrtve tačke, celi region će se revitalizovati. Posle toga svi mi na prostoru ex YU, ali pre svega naša deca imaćemo čemu da se nadamo, imaćemo budućnost, a ona je najvažnija. Zato je, iskreno rečeno, najteži i najkomplikovaniji zadatak predsednika Vučića i njegove celokupne političke karijere raspetljavanje kosovskog čvora i postizanje istorijskog sporazuma sa kosovskim Albancima ali i Bošnjacima i Hrvatima. Nažalost mnogi to ne razumeju.

Gde je BiH u delovima i podelama svetskih moćnika? Da li BiH može biti i prozapadna i proruska?



- Rusija i Turska su uspele proteklih desetak godina da smanje uticaj EU i SAD na Balkanu i da politizuju nacionalne i verske napetosti. BiH je podeljena između ruskog i turskog uticaja. Nezainteresovanost Vašingtona omogućilo je Moskvi i Ankari da pokažu ranjivost EU i NATO-a. Nepoznanica je šta od BiH želi da napravi međunarodna zajednica. Potpuno je evidentno da EU više nema onu snagu i autoritet da može bilo šta da popravi ili promeni. Naivno je verovati da EU može povratiti uticaj na Balkanu otrcanom pričom o integraciji i ubrizgavanjem malo novca u region. Dakle, ukoliko SAD, prije svega, budu imale interes, situacija u BiH ali i u celom regionu će se vrlo brzo promeniti nabolje.

