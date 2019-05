NEMA POVEĆANJA CENE STRUJE! Siniša Mali: MMF potvdio da je Srbija na stabilnom putu razvoja!

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da nema razloga da građani strahuju od povećanja cene električne energije i da je tokom sastanka sa delegacijom MMF-a koja je u poseti Srbiji jasno stavljeno do znanja da tome nema potrebe da se razgovara.

"To jeste bila tema, ali jasno smo stavili do znanja da o tome ne razgovaramo, niti ima potrebe, tako da je MMF to prihvatio i to će biti saopšteno u utorak na konferenciji za novinare", rekao je Mali gostujući na TV Prva.

On je rekao da je MMF potvdio da je Srbija na stabilnom putu razvoja, rasta i da su sprovedene više nego uspešne reforme.

"Najteže mere su iza nas, pred nama je da vidimo kako još da rastemo", rekao je Mali.

On je rekao da se sva ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu mere milijadama i da je to važno za bolji život građana, ali i dolazak investitora.

Kako je naveo, svaki danar ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu vraća se duplo.

"Osnova naše ekonomske politike je finansijska konsolidacija, vodi se računa o svakom dinaru ali i politici rasta", rekao je Mali.

On je naveo da je ove godine u budžetu izdvojeno 220 milijardi dinara za kapitalne investicije, najviše do sada i da je jedna od tema razgovara sa MMF-om kako da se još više povećaju ta ulaganja.

Novi podaci Eurostata pokazuju stopu rasta 4,3 odsto BDP i po tome je Srbija u prvih deset zemalja u Evropi, podsetio je ministar.

Mali kaže i da su procene MMF i Svetske banke da će Srbija u naredne cetiri godine bti dominantna ekonomija kada je rast u pitanju i da SB procenjuje da taj rast može biti i sedam odsto.

"MMF će potvrditi da ostajemo pri stopi rasta i projekciji od 3, 5 odsto za ovu godinu, a s druge strane gledamo kako da najbolje iskoristimo novac koji imamo kako bismo josa više investirali i naša ekonomija rasla. Veliki deo novca ići će u investicije, a nastavljamo sa politikom rasterećenja privrede i troškova vezano za poreze na plate. O tome razgovaramo sa MMF i nama je najvažnija tema bila kako pronaći nove izvore rasta", rekao je ministar.

On ističe i da nije dobro drastično povećanje minimalne cene rada koje je aktuleno u nekim zemljama u regionu jer sada kompanije iz tih zemalja zovu i žele da premeste poslovanje u Srbiju.

Kako je rekao, investicije, odnosno investitori ne trpe nepredvidivost u poslovanju i takve šokove.

Mali je rekao da postepeno treba ići na povećanje plata i penzija i dodao da je prošle godine minimalna cena rada u Srbiji povećana za 8, 6 odsto, a stopa rasta ekonomije bila je 4, 3 odsto.

"To je boljitak za zaposlene, a nastavićemo sa tom politikom i ove godne", rekao je Mali.

Ministar finansija rekao je i da rezultati u prva četiri meseca ove godine pokazuju da imamo budžetski suficit od 5, 5 milijardi.

To nam daje za pravo da naredne godine možemo više novca izdvojiti za plate i penzije , poručio je Mali.

Kurir.rs/Tanjug/Dragana Udovičić

Kurir