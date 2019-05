SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici danas o sudijskim funkcijama

BEOGRAD - Skupština Srbije nastaviće danas rad raspravom o Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Srbiji, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika suda u Prekršajnom sudu u Kruševcu i prestanku funkcije predsednika suda u osnovnom sudu u Pirotu.

Poslanici cu juče završili načelnu raspravu o Predlogu izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu, kojima se omogućava decentralizacija Beograda i povećavaju nadležnosti opština.

Prema tom rešenju, uvode se dve zone u Beogradu - gradska i prigradska.

Gradsku zonu će činiti 10 opština - Vračar, Stari Grad, Savski venac, Voždovac, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Čukarica, Novi Beograd i Zemun, dok prigradsku zonu čini sedam opština - Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin.

Gradske opštine moći će da izdaju građevinske dozvole do 1.500 kvadrata, a prigradske do 5.000 kvadrata. Gradskim opštinama biće omogućeno i da legalizuju objekte do 400 kvadrata, a prigradskim opštinama do 3.000 kvadrata.

Sledeći korak koji treba da prati ovaj zakon je donošenje novog Statuta grada Beograda, koji će dalje razraditi podelu nadležnosti i decentralizaciju grada.

Poslanici dela opozicije okupljenih u Savezu za Srbiju i dalje bojkotuju rad parlamenta, ali su iz hola kritikovali predložena rešenja, navodeći da o njima nije bila javna rasprava i istovremeno su izrazili sumnju da će se Beograd decentralizovati.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir