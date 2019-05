FESTIVAL MIRDITA, DOBAR DAN PONOVO IZAZIVA BURU: Albanska istorija Kosova usred Beograda

Promocija publikacije "Istorija Kosova u školskim udžbenicima Kosova, Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije", autora Škeljzena Gašija, koja će se održati u srcu Beograda 1. juna u okviru festivala "Mirdita, dobar dan", izazvala je veliku polemiku, pa srpska javnost smatra da je ovaj potez veliko poniženje upravo za srpski narod. Buru je izazvalo i to što autor i organizatori Kosovo već tretiraju kao nezavisnu i samostalnu državu.

foto: Printescreen

Čemu to služi

Vasilije Krestić, istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u penziji i akademik SANU, za Kurir kaže da je održavanje promocije čista provokacija, kao i da ti koji se time bave nisu nimalo dobronamerni.

foto: Beta



- Pitam se kako je moguće da se takva promocija održi u Beogradu, čemu to služi i čijim interesima, ko to dozvoljava?! To je samo dokaz odsustva pažnje onih koji bi trebalo da vode o tome računa. To je čist bezobrazluk i provokacija i nikako drugačije to ne mogu da shvatim. Ako je to u skladu sa albanskim interesima, a s obzirom na to da je Albanac autor - jeste, nije mi jasno kako je moguće to realizovati u Beogradu - rekao je Krestić za Kurir i dodao da o sadržaju knjige ne može da komentariše jer o njemu nije informisan.

Od antike do danas

Organizatori ove promocije u svom objašnjenju na sajtu festivala "Mirdita, dobar dan" kažu da ova publikacija razmatra način predstavljanja najvažnijh razdoblja istorije Kosova, od antičkog doba do danas, a da su "udžbenici ovih pet zemalja odobreni od odgovarajućih ministarstava za obrazovanje poslužili kao osnovni izvor za upoređivanje sličnosti i razlika među njima, ali i odgovarajućih krivotvorenja svake od ovih istoriografija".

- Na posredan način, ova publikacija ima za cilj da iznese na videlo i kakve međususedske odnose vlade pet zemalja regiona sugerišu pokolenjima, a takođe i da jasno i argumentovano razmotri ono što čini osnovu često kontradiktornih pretenzija naroda koji se susreću na Kosovu - stoji u objašnjenju na sajtu.

foto: Printscreen

Kontaktirali smo sa organizatorom festivala "Mirdita, dobar dan" i poslali mu pitanja u vezi sa promocijom ove publikacije, međutim, do zaključivanja ovog broja odgovore nismo dobili.

Haos

Radikali pokušali da

probiju kordon policije

Prošlogodišnji festival "Mirdita, dobar dan" izazvao je niz provokacija u Beogradu i Prištini. Srpski radikali tražili su zabranu tog festivala i održali protestno okupljanje, ali i pokušali da probiju kordon policije ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju, gde se prošle godine festival održavao. Tada je i jednoj učesnici festivala na administrativnom prelazu oduzeta fotografija sa natpisom "OVK", kao i zastava Albanije.

Kurir.rs/Milka Radović

Foto: Zeri.info

Kurir