RAŠA TUDEJ: Rakete "tomahavk" na 110 km od Srbije! SAD u bazi u Rumuniji instaliraju oružje kojim su bombardovali Srbiju! Lazanski: Rusi imaju Iskander i prvi na udaru je Devesel!

Vojska SAD instaliraće u svojoj bazi u rumunskom Deveselu, na samo 110km od granice sa Srbijom, sistem SM-3, koji može da ispaljuje rakete "tomahavk" dometa do 2.500 kilometara.

Kako tvrdi Raša tudej velika je verovatnoća da će Amerikanci u sklopu modernizacije kompleksa u južnoj Rumuniji uskoro dopremiti i nove tomahavke, kojima su između ostalog, gađali Srbiju tokom agresije 1999, a 1995. Banjaluku.

- To bi mogao da bude prvi povratak tomahavaka u Evropu posle više decenija i prvo njegovo dopremanje iz SAD još do kraja Hladnog rata. Kada se završi kompletno sređivanje postoji velika verovatnoća da će na to mesto dopremiti i nove rakete - ocenio je ruski vojni analitičar Mihail Hodarenok i dodao da je ubeđen kako modernizacija Devesela predstavlja ozbiljnu pretnju, pre svega Rusiji.

Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski kaže da bi zbog ovoga trebalo da postoji ozbiljna zabrinutost u Srbiji.

- Reč je o sistemu koji može da lansira rakete za presretanje ali isto tako vrlo lako može da bude modifikovan i da služi za ofanzivno lansiranje tomahavka čiji je domet do 2.500 km. Zato su Rusi na Krimu postavili lanser raketu Iskander, kao i avione, bombardere i lovce. U slučaju bilo kakve krize ili nekog konflikta, baza u Deveselu će biti prva na udaru ruskih snaga i raketa, a taj grad je samo 110 km udaljen od granice sa Srbijom - ističe Lazanski uz opasku da je sistem SM-3noćna mora za Rusiju.

I vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je baza u Deveselu uperena protiv Rusije i širenja njenog uticaja.

