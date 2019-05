MINISTAR DAČIĆ O KOSOVU: Pravo vreme za sednicu u Skupštini, rezultat podrška dijalogu! Srbija ne pristaje ni na poniženja, ni na ucene

BEOGRAD - Sada je pravi trenutak za održavanje skupštinske sednice o Kosovu i Metohiji i njen rezultat će biti jedinstvena i velika podrška pregovaračkom procesu, kao i velika podrška našoj čvrstoj poziciji u dijalogu, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

"To znači da Srbija ne pristaje na poniženja, ne pristaje na ucene. Jesmo za dijalog, ali Priština ne može da se smatra aktivnim učesnikom dijaloga, a da ne realizuje nijednu odredbu iz Briselskog sporazuma od pre šest godina. Dijalog u ovom trentku ne postoji, a biće nastavljen kada se ukinu takse'' na srpsku robu, rekao je Dačić.

On je odbacio ideju o "novom dijalogu", rekavši da je to izmišljotina prištinskih vlasti, za koje kaže da ne žele da vode dijalog.

"Videli su da stvari ne idu u njihovom pravcu... Za vreme dijaloga je više od 20 zemalja priznalo Kosovo. Kako tada nisu rekli da stanemo i suspendujemo lobiranje", upitao je Dačić.

On je istakao da ne zna na koji će način doći do ostvarivanja političkih poena po pitanju skupštinske sednice o Kosovu i Metohiji, ali navodi da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, kao i on, imaju jedinstven stav.

Ministar ističe da Srbija mora da obezbedi da više nijedna država ne prizna jednostano proglašenu nezavisnost Kosova. "Ići ću svuda, jer je to moj posao. Ja nisam išao na Maldive i Sejšele na letovanje, nego sam otišao u Mogadiš posle 30 godina", rekao je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

