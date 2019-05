Vučić: Ukoliko nešto ne promenimo, 2100. biće nas dvostruko manje nego Albanaca na Zapadnom Balkanu!

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je danas da se duga i vševekovana borba vodila oko KiM, ali i oko Vojvodine i drugih delova Srbije.

"U nekima smo pobedili, a nekima izgubili", naglasio je Vučić i istakao da poraze nikada nismo hteli da prihvatimo i kada smo ih dožviljavali zaredom u kratkom vremenskom periodu.

U pitanju je, kaže, matematika ko je koliko vladao tom teritorijom.

Podsetio je da su Rimljani pokoravali Ilire i Dalmate do 395. godine, a da posle vlada Vizantija oko 550 godina.

"U sedmom veku dolaze slovenska i srpska plemena na teritoriju današnjeg KiM, od 960. do 1080. na toj teritoriji su se za prevlast borili Vizantija i različiti srpski vladari. Sprski vladari na KiM od 1800. do 1389. godine. Turci zatim do 1912. godine. Srbija vlada na KiM od 1912. zajedno sa Albancima, koji nisu bili zadovoljni, do 1999. godine. Ovalo ili onako, od Kumanovskog sporazuma upravljaju upravljaju međunarodna zajednica i Albanci i deo međunarodne zajednice koji je bio podrška stvaranju nezavisnog Kosova".

Kako je rekao, demografski podaci u poslednjih 120 godina pokazuju kako se menjao dramatično broj Srba: Na KiM je 1455. živelo oko 98 odsto Srba, zatim 1871. živelo 32 odsto Albanaca, 64 odsto Srba, zatim dolaze srpsko- turski ratovi i tada najdramatičnije g gubimo broj Srba i prvih put 1899. Arbanasi predstavljaju većinu sa 48 odsto a Srbi sa 44 odsto.

Došlo je do velikog iseljavanja i velikog i tesksog progona Srba, dodao je Vučić i istakao da smo prvi put tada, posle Berlinskog kongresa, imali svoj konzulat u Prištini, pri Otomanskoj imeriji, i postavili prvog konzula Luku Marinkovića 1889.

Dodao je da su zatim na toj funckiji bili i Bransilav Nušić i Milan Rakić.

"Nikako nismo mogli da se oproravimo do balkanskih ratova, nijedna vlast nije mogla da organizuje do balkanskih ratova ustanak na KiM do oslobođenja 1912. godine.

Ukoliko nešto ne promenimo, 2100. godine biće nas dvostruko manje nego Albanaca na Zapadnom Balkanu, rekao je Vučić

