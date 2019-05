DRAGOMIR KARIĆ: U potpunosti podržavam da narod treba da donese odluku o pitanju Kosova

Izveštaj o Kosovu i Metohiji koji je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo javnosti govoreći u Narodnoj skupštini ima punu podršku Pokreta Snaga Srbije - Bogoljub Karić, istakao je narodni poslanik Dragomir J. Karić.

- U dramatičnom govoru predsednik Vučić je jasno argumentovao sve što je do sada razgovarano u Briselu, Njujorku, Moskvi, Londonu, Beču, Parizu na temu Kosova i Metohije. Pritisak koji se vrši na Srbiju dovodi do toga da pregovori koje vodi predsednik uopšte nisu laki i jednostavni. U izveštaju ne postoje prazne fraze. On se osvrnuo na genezu problema kroz istoriju, objasnio kako se prethodna vlast ponašala prema pitanju KiM i šta se dešaava danas. Srbija se oslanja na prijatelje kao što su Rusija, Kina, Španija, Grčka, Rumunija, Kazahstan, Belorusija i druge zemlje koje nisu priznale nazavisno Kosovo - kazao je Dragomir J. Karić, zamenik predsednika i zastupnik PSS - BK i dodao:

- Predsednik je vrlo jasno rekao da narod treba da odluči, što podržavam u potpunosti. O rešenju pitanja Kosova i Metohije mora da se pitaju svi građani. Zato će ovaj izveštaj Pokret Snaga Srbije - Bogoljub Karić, kao parlamentarna stranka i koalicioni partner SNS, u potpunosti podržati.

Narodni poslanik Dragomir J. Karić je ukazao na značaj reči predsednika Vučića u kojima je poručio da više nikada neće biti pogroma Srba na Kosmetu. Takođe je istakao da se slaže sa konstatacijom da su moguća dva scenarija od kojih je jedan normalizacija odnosa sa Albancima, a drugi zamrznuti konflikt.

- U potpunosti verujem u iskrene napore predsednika Vučića da učini najbolje za srpski narod kada je u pitanju Kosmet, jer sve što je do sada uradio potvrđuje da želi dobro svim građanima – od gradnje najmodernijih auto-puteva, otvaranja novih radnih mesta, vraćanja RTB Bor i Železare među gigante svetskog ranga, a ne zapostavlja ni afirmaciju herojske borbe srpskih vojnika za očuvanje slobode – istakao je narodni poslanik Dragomir J. Karić.

