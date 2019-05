ISPOVEST SRBINA KOJI JE JEDVA IZBEGAO SMRT OD ROSU ZLOČINACA: Pucali su za mnom da me ubiju, TRČAO SAM SAM SLOMLJENOM NOGOM! (KURIR TV)

Radenko Milovanović iz sela Donje Varage pored Zubinog Potoka povređen tokom jutrošnje akcije kosovske policije u tom mestu, a on u svedočenju za Kurir kaže da su pripadnici jedinica ROSU pucali na njih, upadali u kuće i maltretirali žene i decu.

Milovanović je prilikom napada jedinica ROSU zadobio zatvorene povrede desne potkolenice,

- Bio sam ispred porodične kuće, u selu Donje Varage, sa mojim bratom od strica, stricem i još nekim ljudima. To je kuća udaljena 50 metara od magistralnog puta. Nismo bili naoružani niti smo im se obraćali. Oni su došli, te ljude su odmah pohapsili, a ja sam počeo da bežim. Taj specijalac je pojurio za mnom, pucao je, ja sam trčao i skočio sa jednog sklada visine 3-4 metra. On je zatim opet pucao meni s leđa, hteo je da me ubije. Posle sam trčao sa slomljenom nogom pored Ibra, oko kilometar, a onda sam mobilnim zvao po pomoć, kaže Radenko.

Povređeni Srbin je smešten na odeljenje ortopedije Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, i njegovo stanje je stabilno.

(Kurir.rs)

Kurir