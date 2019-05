VUČIĆ: Konačni cilj Prištine je hapšenje komandanta Željka Bojića!

Konačni cilj Prištine je hapšenje komandanta kosovske policije za sever Kosova i Metohije Željka Bojića, upozorio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je rekao da Priština jučerašnjim upadom specijalnih jedinica kosovske policije na sever KiM i hapšenjem Srba primorava srpske policajce da budu "gori Albanci od Albanaca", što, kaže, oni neće biti, te istakao da je im konačni cilj da uhapse komandanta policije za sever KiM.

"Sve što rade, to je da zloupotrebe nešto i pokušaju da od Srbije naprave krivca. Ali, i svemu tome mora da dođe kraj i svim tim njihovim pričama", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska internata Vojne gimnazije u Beogradu.

On je ukazao da je jučerašnji događaj 100. stvar koju su uradili, te podsetio da hapšenje Marka Djurića prošlog marta i upade na sever više puta, tobož, kako kaže, zbog hapšenja ubica Olivera Ivanovića.

"Onda sam u Briselu čuo od albanskih lidera da je to urađeno da bi se neki iselili sa severa Kosova. Oni to ne kriju i to nije nikakva tajna", poručio je Vučić.

Kako je istakao, svim što su juče uradili, primoravaju srpske policajce na severu da budu gori Albanci od Albanca, što oni, podvlači, neće biti, a sve sva konačnim ciljem da uhapse komandanta policije na severu Željka Bojića.

"Samo da bi sprečili da Srbi budu Srbi, jer jedini Srbin možes da budeš i da se kucaš jajima sa Haradinajem, ako si njegov poslušnik i nemaš nikakve veze sa Beogradom i Srbijom. Kao što su pojedini od nekih njegovih 'kućnih' Srba", rekao je Vučić.

On je pozvao srpski narod na Kosovu i Metohiji na jedinstvo i da se ujedine snažnije nego ikada do sada i da danas takvu poruku pošalju.

"Sve što imam da kažem je da će Srbija sačuvati svoj narod, zaštiti ga i da neće sedeti skrštnih ruku", poručio je Vučić.

Dodao je i da odavno nema poverenje u ljude koji lažu sedeći sa istim stolom, o ZSO, taksama...

"U Briselu su mi rekli da će takse da budu ukinute za sedam dana. I Albanci i Evropljani. I sad će mnogi Srbi da kažu da sam ja kriv što su me lagali", rekao je Vučić.

