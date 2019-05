ISPOVEST SRBINA PREDRAGA MILOVANOVIĆA KOGA SU ALBANCI ZVERSKI PRETUKLI: Najviše ih je iznerviralo kad su na mom telefonu čuli Marš na Drinu! Tukli su me do besvesti, ŽENA JE SVE SLUŠALA! (KURIR TV)

Krenuli su dikretno ka meni, bacili me na zemlju, oteli mi telefon, hteli da ga isključe, uključe... , priča nesrećni Milovanović

Predrag Milovanović iz sela Ugljare kod Zubinog Potoka, koji je sa još petoro komšija uhapšen u utorak pre podne, pušten je večeras da se brani sa slobode.

Kosovski tužilac tereti ga da je sa komšijama učestvovao u "ometanju pravde", odnosno da su na putu kod Zubinog Potoka "podigli barikadu kako bi sprečili prolazak jedinice Rosu koja je krenula ka Zubinom Potoku da hapsi policajce".

- Odvezao sam decu do škole, suprugu na posao, bio sam u dvorištu rođaka, rekli su mi da je neka gužva, da se nešto dešava dole prema kući.

U međuvremenu žena me zvala da pita jesam li stigao kući pričao sam sa njom kad je došla policija... Krenuli su dikretno ka meni, bacili me na zemlju, oteli mi telefon, hteli da ga isključe, uključe...

Tukli su me, vezali, ubacili u džip...U džipu, telefon je neko vreme bio uključen, žena je sve slušala...

Posle izvesnog vremena, žena je ponovo zvala, kad su čuli "Marš na Drinu" kako je telefon zvonio, to ga je žestoko iznerviralo, razbio je telfon, bio me je do besvesti - priča Milovanović.

Kurir