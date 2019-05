SUSRET NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić i Vilson razgovarali o bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu

O političko-bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, političkim i ekonomskim odnosima Srbije i SAD i evrointegracijama Srbije predsednik Vučić jutros je razgovarao sa delegacijom @atlanticcouncil koju predvodi izvršni potpredsednik Dejmon Vilson.

