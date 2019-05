MINISTAR STEFANOVIĆ: Stanje pune borbene gotovosti i dalje na snazi

BEOGRAD - Vojska i policija i dalje su u stanju pune borbene gotovosti, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

On je podsetio da je to stanje uvedeno u utorak, zbog upada kosovskih specijalaca na sever KiM, a trajaće, ističe ministar, dokle god bude procenjeno da je to potrebno.

foto: Marina Lopičić

Takođe, sve posebne i specijalne jedinice MUP spremne su da u najkraćem mogućem roku budu angažovane za optimalno izvršenje svih zadataka, rekao je Stefanović za javni servis.

Upitan kada bi moglo da bude ukinuto stanje pune borbene gotovosti, rekao je da se svakog dana rade procene i da će ono biti ukinuto ili spušteno kada se stvore uslovi.

Ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uložio mnogo napora da bi Srbija bila faktor stabilnosti, ali da je poslao jasnu poruku da Srbija neće biti nemi posmatrač progona svog naroda.

Kako je rekao, da Vučić nije tako postupio "ko zna kako bi se sve ovo završilo".

Povodom navoda da je akcija na severu KiM bila policijska, Stefanović je upitao gde to policija nokautira žene i decu, lupa automobile i puca iznad građana, baca šok-bombe na nenaoružane ljude koji ne pružaju otpor.

"To ne postoji nigde, da policija puca ljudima iznad glava iz automatskog oružja", rekao je ministar.

Dodaje da je Srbija pokazala snagu i čvrstinu i kako je rekao, da nije bilo tako, plaši se da je situacija mogla da ide ka ozbiljnom pogromu.

Stefanović kaže da su ljudi na Kosmetu uznemireni i da su mu zato cinične izjave da je bila reč o rutinskoj operaciji koju Srbija treba da podrži.

Ponavlja da se sve dešavalo na način koji ne može da se podvede pod policijsku akciju.

Stefanović je poručio da je situacija složena. Takođe, pita kako da se razgovara sa ljudima koji potpišu neki sporazum, a onda kažu da su se predomislili.

Ističe i da je Beograd zabrinut za Srbe na KiM. Kaže da prištinske vlasti nisu zadovoljne i da Srbija sada ima više podrške, ekonomske snage kao i vojne snage i da je zbog toga u Prištini ogromna nervoza.

Međutim, Stefanović poručuje da Srbija neće dozvoliti pogrom svog naroda i da misli da su toga svesni i svi međunarodni činioci.

Dodaje da je svobuhvatni cilj akcije Prištine da se oslabi sve što štiti srpski narod na severu KiM i svako ko eventualno može da pruži otpor progonu Srba.

Zbog toga su, kako kaže, targetirani ljudi koji mogu da budu deo podrške građanima srpske nacionalnosti.

Govoreći o navodima Kfora da je Beograd bio obavešten o akciji, ministar je rekao da je to pokušaj da se napravi spin i da je to apsolutno netačno.

Ističe da je Beograd raspolagao informacijama, ali ne od Kfora, nego preko svojih kanala i da je predsednik Vučić upozorio šta su namere akcije.

Smatra da se Kfor nije ponašao kako treba i da nije zaštitio sve građane na teritoriji KiM.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir