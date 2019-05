VUČIĆ UŽIVO NA SVEČANOSTI IZGRADNJE FABRIKE U LOZNICI I O IZVEŠTAJU EK O SRBIJI: Ja sam se nasekirao što se Ana nasekirala... I ja sam bio takav 2014... Dve moćne fabrike dolaze u Loznicu, grad će da živne, ljudi da ostanu

LOZNICA - U Loznici je danas obeležava početak radova na izgradnji frabrike automobilskih sedišta "Adient", u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ta fabrika će zapošljavati 1.500 radnika.

Vučić će, zajedno sa potpredsednikom poslovne jedinice "Adienta" za Evropu, Bliski istok i Afriku Vladimirom Teplikom i gradonačelnikom Loznice Vidojem Petrovićem položiti vremensku kapsulu koja će biti ugrađena u temelje fabrike.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je govorio i o ovonedeljnom brutalnom upadu ROSU na sever Kosova, ali i o izveštaju Evropske komisije o Srbiji koji u pitanje dovodi, kako je navedeno, vladavinu prava i slobodu medija. Vučić je potvrdio da se Ana (premijerka Brnabić) mnogo nasekirala i dodao da on nije ali da se nasekirao što se Ana nasekirala.



- Ja sam se nasekirao što se Ana nasekirala... I ja sam bio takav 2014... - kazao je Vučić i naglasio da je posle određenog vremena shvatio da je tim ljudima to posao. On je naglasio da je važno to što dve moćne fabrike dolaze u Loznicu, kao i da će grad da živne, a ljudi da ostanu...

"Nije me pogodio izveštaj"

Vučić je rekao danas da ga nije pogodio Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka EU, dodajući da je za građane Srbije mnogo važnije koliko fabrika otvaramo nego to što će neko od njih da nam drži političke pridike ili što će neki tajkuni da diktiraju šta će da piše u nekom izveštaju.

Nije me pogodio... Nasekirao sam se zato što se Ana (Brnabić) nasekirala...

Kako kaže, ekononomske rezultate su morali da priznaju jer to potvrđuju i MMF i SB i ne mogu brojke da negiraju, ali da mu se premijerka žalila na ono što se ticalo parlamenta, medija.

"Rekla je - to nije istina. E, Ana, da je to jedini, prvi i poslednji put da nešto nije istina", rekao je Vučić i dodao da je on tako preživljavao stvari 2014. godine, oko slučaja Tamnava.

"Onda su BIRN, Krik lagali nešto sa (Majklom) Devenportom oko Tamnave i povlačenja vode. Na kraju smo dali tri puta manje novca nego što je realno koštalo, sekirao sam, da li to oni hoće da kažu da smo mi ukrali novac, a borite se svaki dan. Ali posle sam naučio da je to njihov posao da rade šta hoće, kako hoće", kaže Vučić.

Nemoj da se sekiraš uopšte, ti radi, odgovaraš srpskom narodu i građani Srbije će to umeti da prepoznaju, posavetovao je premijerku i dodao je da je za Srbiju mnogo važnije koliko fabrika otvaramo nego to što će neko od njih da nam drži političke pridike ili što će neki tajkuni da diktiraju šta će da piše u nekom izveštaju.

"Mnogo sam srećan što su oni to objavili, da su baš to uzeli i dobili od njih. Ja mislim da je građanima Srbije to najjasnije. Evo ja ništa od toga ne mogu da demantujem. Mnogo sam srećan što su to sami objavili. Samo Ana ne treba da se nervira. To je politika. U politici morate da naučite da ste krivi za sve, i kada niste, i kada to naučite onda ćete lakše da gurate napred", zaključio je Vučić.