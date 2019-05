VUČIĆ O TAČIJEVIM NAJAVAMA O UJEDINJENJU SA ALBANIJOM: Znaćemo da odgovorimo!

LOZNICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija reagovati na ozbiljan, odgovoran i odlučan način ako dođe do referenduma o ujedinjenju Kosova sa Albanijom, kao što je najavljuje Hašim Tači.

Upitan da prokomentariše izjavu Tačija da će Priština, ako EU nastavi sa izolacijom, razmisliti o institucionalnim merama, kao i referendumu o ujedinjenju sa Albanijom, Vučić kaže da je o tome upozorio EU.

- Kada sam molio ljude iz EU da Priština ne donosi takvu platformu koja je protiv dijaloga, rezolucije SB UN i deklaraciju o Srbima kao genocidnom narodu, jer razara dijalog, govorili su mi iz Brisela da do toga neće doći, da oni to neće usvajati. Pre tri dana sam im saopštio što je rekao Tači i ponovili su mi isto - da se to neće dogoditi", naglasio je Vučić.

Istakao je da će Srbija svakako reagovati, ako do toga dođe.

