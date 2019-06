PROTEST 1 OD 5 MILIONA: Šetnja od Terazija do Takovske

BEOGRAD - Dvadeset i šesti protest "Jedan od pet miliona" počeo je večeras oko 18.30 časova kod Terazijske česme u Beogradu obraćanjem funkcionera Dveri Jugoslava Kiprijanovića. Protestna kolona se kreće od Terazija preko Ulica kralja Milana, Resavske, zatim Bulevarom kralja Aleksandra preko Takovske do zgrade Radio-televizije Srbije.

- Dobro sam, nije mi ništa, ali će njima da bude nešto. Želim da se poklonim vama koji šetate šest meseci i pokazujete da se ne plašite. Izguraćemo ovo do kraja, dok im ne vidimo leđa. Šest meseci je prošlo od povrede Borka Stefanovića i krvave košulje, a od tada smo imali paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, napad u Negotinu, napad na Dalibora Stanojevića, napad u Aleksincu...a onda je i vojvoda Šešelj došao ispred Skupštine. Nije mi jasno zbog čega vozač jednog predsednika poslaničke grupe nasrće kolima na poslanike. Pet dana je prošlo od incidenta, niko me do danas nije pozvao da me pita šta se desilo, ni iz policije, ni iz tužilaštva. To su vam institucije danas u Srbiji i tome moramo da stanemo na put - rekao je član Predsedništva Dveri Jugoslav Kiprijanović, koji je bio u grupi ljudi koji su protestovali ispred Skupštine Srbije, kada je Vojislav Šešelj, rečima "Gazi go..a" sugerisao svom vozaču da automobilom treba da ih pregazi.

Jugoslav Kiprijanović foto: Ana Paunković

Okupljenima se obratio i glumac Branislav Lečić.

- Vreme je da se na Balkanu podvuče crta i da se kaže da niko neće rat. Građani moraju da se probude. U ime građana koje zastupam, i u ime DS i Saveza za Srbiju, kažem da deklaracija o pomirenju mora da zaživi. Tamo gde nema pomirenja, mi smo njihov materijal za međusobne ratove i tako je u celom regionu. Mi nismo nemoćni, mi smo građani sa svešću i pameću i vreme je da se, pre svega, kroz institucije menjaju stvari - poručio je on.

(Kurir.rs / Ag)

