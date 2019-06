BRANISLAV TRIFUNOVIĆ OPTUŽIO POLITIČARE ZA NEUSPEH: Protesti pukli zbog Jeremića!

Jedan od najglasnijih zagovornika protesta, glumac Branislav Trifunović priznaje da su protesti propali, a da je razlog za debakl to što su se aktivno uključili političari.

Posebno je aludirao na Vuka Jeremića, predsednika Narodne stranke, tako što je, nabrajajući krivce, citirao njegovu izjavu na jednom od protestnih govora.

Nerealni zahtevi

- Od protesta sam odustao posle onog okupiranja Predsedništva. Video sam da tu nema snage, ideje, odlučnosti i volje. Postojale su raznorazne izjave, raznoraznih takozvanih lidera, koju su govorili "pašće do Uskrsa", zatim su bili i neki nerealni zahtevi, poput onih da će Vučić sam da ode ako mi ostanemo tu. Ljudima je preko glave ove i ovakve opozicije - rekao je Trifunović u intervjuu za Nedeljnik. On je dodao da u predstojeću subotu ne planira da drži govor, niti će biti na protestu.

Negativne reakcije

Politički analitičar Branko Radun kaže da nema dileme da je ovom izjavom Trifunović mislio na Jeremića.

- Postoje i video-snimci na kojima se čuje govor Vuka Jeremića i to da tvrdi da će vlast pasti do Uskrsa. Nije precizirao do kog Uskrsa, ali dobro... Ti protesti su u jednom momentu iskočili iz svog zgloba i postali su iščašeni. Upadi političara i ovakve izjave su upropastili protestnu energiju, mnogi su se razočarali, mnogi su odustali. Upad na RTS i opkoljavanje Predsedništva su naročito imali negativnu reakciju u javnosti - kaže Radun.

Jelena Vukoičić: Ambicije ogromne, a mogućnosti premale Politikolog Jelena Vukoičić kaže da protesti nijednog trenutka nisu imali šanse da rezultiraju padom vlasti.

- Oni jesu rezultat nezadovoljstva određenog broja građana, ali to nije većina, ni blizu. To je jedna grupa marginalnih opozicionih političara koji po svaku cenu žele da dođu na vlast. Međutim, želja opozicije je jedno, a realnost je drugo: ambicije su im ogromne, a mogućnosti jako male - kaže Vukoičićeva.

