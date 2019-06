HARADINAJ MERKELOVOJ: Za Kosovo i Srbiju postoje samo dve mogućnosti, a takse neće biti ukinute

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je danas da je Kosovo zainteresovano za dijalog sa Srbijom ali da se takse od 100 odsto na robu iz Srbije neće ukinuti.

Haradinaj je ponovio danas posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu da je Kosovo za sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum koji uključuje uzajamno priznanje u sadašnjim granicama.

Kancelarka Merkel zainteresovana je da se dijalog Kosova i Srbije nastavi i da se postigne dogovor, rekao je Haradinaj.

On je rekao da će glavna tema dijaloga izmedju Kosova i Srbije biti uzajamno priznanje sadašnjih granica."Kosovo je ozbiljana strana i zainteresovani smo za dijalog", rekao je Haradinaj i dodao da uvozne takse za srpsku robu neće biti ukinute, da su on i Angela Merkel razgovarali o taksama ali da nije bilo zahteva da se one ukinu.

Haradinaj je rekao da postoje dve mogućnosti u procesu dijaloga sa Beogradom, postizanje "velikog sporazuma" ili jedan duži proces pregovora.

Ukoliko bi se postigao sporazum radilo bi se o velikoj odluci koja bi uključila SAD, Nemačku i Francusku.

"Ima dve mogućnosti, jedna je mogućnost sjajne oduke. I dalje treba da se nadamo posle uključenja američkog predsednika Donalda Trampa i posebno sada sa direktnim uključenjem nemačke kancelarke Merkel i francuskog predsednika (Emanueola) Makrona u mogućnost postizanja velikog sporazuma", rekao je Haradinaj.

Ukoliko se taj sporazum ne postigne onda će to "biti višemesečni i višegodišnji proces" rekao je on i dodao da je teško moguće postizanje "velikog sporazuma".

"Možda ćemo ovu energiju da iskoristimo za postizanje jednog okvira sporazuma, a koji će se potom pregovarati putem visokog predstavnika EU, kao što je do sada bila Federika Mogerini. Medjutim mislim da će Berlin do tada imati direktnog predstavnika u procesu", rekao je Haradinaj.

Govoreći o predstojećem samitu u Parizu, premijer Kosova je dodao da je posvećenost Merkelove i francuskog predsednika Makrona dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, veoma važna.

"U našem interesu je da se desi i sastanak u Parizu, ali i da se nastavi sa sastancima. Takodje je važno da se i dijalog nastavi, naveo je on.

On je rekao da se zahvalio Angeli Merkel na čvrstom stavu Nemačke u odbranu kosovskog suvereniteta i teritorijalnog intgegriteta i za to što je Nemačka za liberalizaciju viza za gradjane Kosova.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir