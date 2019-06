ANĐA TOČI, ANĐA SLUŽI: Pogledajte kako Merkelova konobariše Ramušu! Kafica za bivšeg teroristu OVK (FOTO)

U prištinskim medijima sa neskrivenim zadovoljstvom objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako nemačka kancelarka Angela Merkel kafom dočekuje bivšeg haškog optuženika i teroristu OVK, a sada i tzv. premijera lažne države Kosovo.

Haradinaj, koji je veoma aktivan na Fejsbuku gde inače objavljuje svaki detalj sa lobiranja po evropskim prestonicama, ovog puta objavio je seriju fotografija koje govore o tome kako je proveo vreme u kabinetu nemačke kancelarke, gde je sedeo, šta je jeo, pio...

Međutim ovog puta ključna fotografija osvanula je na stranicama prištinskih medija a na njoj se vidi kako Haradinaj uživa u kabinetu Merkelove dok ga ona poslužuje kafom...

foto: Gazeta Express printscreen

Ni Ramuš nije ostao imun na ovakvu gostoljubivost pa je sa svojim fanovima na Fejsbuku podelio sledeće utiske: „Činjenica da me je kancelarka primila u njenoj ličnoj kancelariji, način organizovanja protokola, jedan sat razgovora o konkretnim temama, verujem da mnogo govori. Mogu da čestitam Kosovu što je od danas na novom nivou odnosa sa Nemačkom“, rekao je.

Govorio je i o trenutku kada ga je Merkel ispratila do vozila. „Ona me je ispratila do vozila, pitala me je i o ekonomskom razvoju. Na kraju smo pričali i o pitanju Parka za inovacije i obuke u Prizrenu.

Dakle, kažem, bila je vrlo uljudna, imala je jedan ljudski pristup i učinila je da se osećam kao deo porodice“, izjavio je Haradinaj.

(Kurir.rs/Facebook/Gazeta express/Kossev/Indeksonline)

Kurir