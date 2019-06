VUČIĆ: Dosta mi je okrivljavanja, SRBIJA je ispunila sve obaveze

BRATISLAVA - Panel posvećen dijalogu Beograda i Prištine na kome su učestvovali predsednik redsednik Srbije Aleksandar Vučić i koosovski predsednik Hašim Tači u jednom momentu danas je prerastao u direktnu raspravu o tome šta je i ko zaista ispunio od obaveza iz zajednički potpisanog brisleskog sporazuma.

Vučić je istakao da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma,a Priština ni jednu jedinu - formiranje ZSO - i poručio da mu je dosta da međunarodna zajednica stalno za nešto orkivljuje Srbiju.

"Ne želim da predstavljam državu koja će stalno biti osumnjičena od strane međunarodne zajednice da uništava mir, a svi ostali su sveci i anđeli. Meni je toga dosta. Mi smo ispunili sve obaveze i niko ne može reći da to nije tako. Niko ne može da kaže, uključujući i Tačija da ništa nismo ispunili do sada ", poručio je on On je,ocenio i da se situacija na Kosovu komplikuje sve više i rekao da se nada da će se mir održati, i da će još većim naporima pokušati da se postigne dogovor.

1 / 7 Foto: TANJUG/ GLOBSEC2019/ Tomas Pospichal

Na Tačijeve tvrdnje da Srbija nije ispunila sve svoje obaveze, navodeći integrisano upravljanej granicama, energetski sporazum i prohodnost mosta u Mitrovici Vučić je odgovorio da u Briselskom sporazumu nema ničega po pitanju mosta, a da samo u stavki 13 stoji da će se intenzivirati diskusija o energetici i telekomunikacijama .

"Upravljanje granicama, most u Mitrovici se ne pominju uopšte u sporazumu", naglasio je on.

Vučić je istakao da je Tači, kada je reč o ZSO, pre samo dva dana rekao da to neće formirati, i da je kao i ranije promenio svoje mišljenje nakon što je potpisao dokument.

Međutim, dodaje da ne želi da igra igru orkivljavanja drugih, jer je spreman da nastavi dijalog sa Tačijem ili bilo s kim koji hoće, jer je od kjkučnog značaja, kako je rekao da se sporazum posttigne.

"Nadam se da će nam današnji razgovor pomoći da u budućnost jače radimo u pokušaju da nađemo rešenje za naše probleme", poručio je Vučić.

Kada je reč o odnosu Srbije i Rusije Vučić je ponovio da je Srbija nezavisna država na evropskom putu, koja će zadržati dobre odnose sa Moskvom.

On je to rekao upitan o odnosima Srbije i Rusije, uz opasku - kako njemu uvek zapadne takvo pitanje.

"Imamo dobar odnos sa Rusijom i to je to. Mi smo na evropskom putu, što uvek naglasim predsedniku Putinu kada se sastanemo. Mnogi evropski lideri zaborave da to pomenu kada se vide sa njim...Srbija je nezavisna država na svom putu ka Evropskoj uniji i ima dobre odnose sa Rusijom".

Kurir