BRNABIĆEVA PISALA UNS, NUNS I NDNV: Neko je pokušao da stvori sliku o Vladi Srbije kao instituciji koja nije zainteresovana za probleme građana

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić uputila je pismo UNS-u, NUNS-u i Nezavisnom društvu novinara Vojvodine s pitanjem šta je potrebno da uradi kada neki medij njen komentar prenese kao odgovor na pitanje, koje joj, kako kaže, nije ni postavljeno.



Pismo premijerke u celosti je objavljeno na sajtu UNS-a, uz napomenu da Brnabićeva nije navela na koju televiziju misli, ali da je, kako navode, zbog sada već dugog sukoba na liniji državni organi - televizija N1, moguće naslutiti da je reč upravo o toj televiziji.



Udruženje novinara Srbije najavilo je odgovor premijerki u kratkom roku na pismo u kojem Brnabićeva ukazuje na nešto što je, kako kaže, "ozbiljan problem" - to što je "očigledno vrlo tendenciozno pokušano da se kod građana stvori slika o Vladi Srbije kao instituciji koja nije zainteresovana za probleme građana i konkretne teme".



Navodi da je stoga primorana da se obrati strukovnim udruženjima, te da očekuje njihovo mišljenje jer je, kako kaže, suočena sa nesvakidašnjom situacijom.



Brnabićeva je ukazala da je u potpunosti svesna da je jedna od njenih glavnih obaveza da bude otvorena prema javnosti i da kao predsednica vlade odgovara na pitanja koja javnost zanimaju.



Poštuje, ističe, uređivačku politiku svakog medija, jer je upravo njena nezavisnost conditio sine qua non slobode izražavanja i medijskih sloboda kao jedne od stubova demokratije svakog društva.



"Želim da vas ovim putem konsultujem u nadi da ćete mi ukazati na to šta je potrebno uraditi kada se nađete u situaciji da vaš komentar bude predstavljen kao odgovor na pitanje koje vam zapravo nije ni postavljeno, čime je u ovom slučaju stvoren utisak da je nosilac jedne od najviših funkcija u državi komentarisao temu, iako o toj temi nije ni razgovarao sa novinarom", navela je premijerka.



Navodeći konkretni slučaj, Brnabić kaže da je prvo komentar koji je dala u kameru jedne televizije iskorišćen kao navodni odgovor na pitanje koje joj ta televizija nije ni postavila.



"Samo par minuta kasnije, u okviru iste informativne emisije, taj isti komentar korišćen je u drugom prilogu kao navodni odgovor na drugo pitanje o sasvim drugoj temi. Ni to pitanje mi nije postavljeno, niti se moj komentar na bilo koji način odnosio na ono što je na toj televiziji posredovano kao tema priloga", istakla je predsednica Vlade Srbije i ukazala da je na taj način, po njenom dubokom mišljenju, javnost namerno dovedena u zabludu, a stvarnost falsifikovana na način koji do sada nije zabeležen u našim medijima.



U pismu UNS-u, NUNS-u i Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, Brnabić pita da li mediji imaju pravo da koriste izjave pojedinaca kao montirane odgovore na neku temu kojom se bave.



Pita takođe da li je to poštovanje standarda profesije.



"Da li će moj komentar od juče možda ponovo poslužiti kao odgovor na neko pitanje u budućnosti, bez obzira na to da li mi je pitanje uopšte postavljeno, kao što je to sada bio slučaj? Da li su u pitanju neki novi standardi i, ako jesu, molim vas da me o tome obavestite, kako bih znala kako da se prema tome odnosim", istakla je Brnabićeva.



Napominje da je najmanji razlog zbog kojeg se obraća novinarskim udruženjima taj što je, kako kaže, njoj lično načinjena šteta time što je u delu javnosti vrlo ciljano stvoren sasvim pogrešan utisak da se njen komentar odnosio na određene teme koje su u prilozima predstavljene, a na koje se nije odnosio.



"Ono što jeste ozbiljan problem je to što je očigledno vrlo tendenciozno pokušano da se kod građana stvori slika o Vladi Srbije kao instituciji koja nije zainteresovana za probleme građana i konkretne teme. Šta ja kao predsednica vlade u takvom slučaju mogu da uradim, a da to sutra ne bude novi povod za napad na mene lično i vladu koju vodim pod optužbom da vršim pritisak na medije", istakla je premijerka.



Podsetila je da kao predsednica Vlade Srbije, svaki put kada joj to obaveze dozvoljavaju, odgovara na pitanja novinara, poštujući svako pitanje, svakog novinara i svaki mediji bez bilo kakvog izuzetka.



Tako će se, ističe, uvek ponašati u budućnosti jer to smatra jedino ispravnim.

