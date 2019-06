NAPAD NA PROSTORIJE SNS: Uništeni fasada i izlog u Bloku 45, ali i prostorije na Zvezdari (FOTO)

BEOGRAD - Poverenik Opštinskog odbora Novi Beograd SNS Stevo Marušić, saopštio je da je tokom noći izvršen još jedan napad na prostorije Srpske napredne stranke na Novom Beogradu, ovoga puta u Tržnom centru Enjub u Bloku 45.

"Pored uništavanja fasade i promotivnih izloga stranke, na meti nasilnika bili su i privatni automobili parkirani ispred Tržnog centra Enjub. Početkom ove nedelje uništen je izlog i oštećen zid Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Novi Beograd", naveo je Marušić.

Noćašnji vandalizam je, kako je rekao, još jedna u nizu provokacija koju sprovodi Đilasov, Jeremićev i Obradovićev savez i koji osim mržnje i laži nema ništa drugo da ponudi.

"Ova grupacija ne prepoznaje Skupštinu Srbije kao mesto političke borbe, već svoje aktivnosti seli na ulicu u želji da nasiljem dobiju ono što nisu u stanju demokratskim sredstvima i na izborima. Podsećamo javnost da su u svom nasilničkom pohodu na meti napada nedavno bile žene - aktivistkinje naše stranke na promotivnom štandu u Pohorskoj ulici", kaže se u saopštenju.

"Ovakvo rušilačko ponašanje tzv. opozicije neće nas uplašiti. Ono što daje snagu nama u Opštinskom odboru Srpske napredne stranke Novi Beograd jeste podrška građana programu i rezultatima naše stranke koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić", naveo je Marušić.

Mirković: Đilas uzeo 60.000 dinara, a doprinos mu je bio nula

Šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograd Aleksandar Mirković ocenio je danas da se Dragan Đilas služi "neozbiljnim izjavama i ozbiljnim lažima" kojima pokušava da ubere neki jeftini politički poen ili da još nekog obmane i prevari. On je naveo da su u vreme Đilasove vlasti podzemni kontejneri mnogo koštali, a da se danas ne mogu koristiti pa gradska vlast mora da ih zatrpava, da je Đilas ostavio i 15.000 tužbi prevarenih roditelja jer im je duplo naplaćivao vrtiće, da je ostavio iza sebe 1,2 milijarde evra duga. On je rekao da se Đilas drznuo da prošeta do Gradske skupštine, "a nije ga sramota da već sedam meseci u zgradu gradske skupštine ni ne uđe dok za to uredno prima naknadu". Mirković je dodao da je od Skupštine grada bivši gradočelnik u ovoj godini prihodovao 60.000 dinara, a "doprinos mu je bio nula".