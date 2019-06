SELAKOVIĆ: Vučić će razmotriti predloge Angele Merkel

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saslušaće i razmotriće predloge nemačke kancelarke Angele Merkel kada budu razgovarali telefonom, a glavna tema će biti razgovori u Parizu, izjavio je danas generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković.

"Pažljivo će ih saslušati, promisliti i razmotriti ih. Ono što nam je svima jasno je da je toku nešto što bismo mogli da nazovemo 'operacija Pariz', odnosno da se veliki u Evropi, naročito u Evropskoj uniji trude da sastanak do kojeg će doći u Parizu početkom jula da neki rezultat, napravi neki pomak i učini nas bližim razgovorima i traženju rešenja. Svima je jasno da ovakva situacija ugrožava bezbednost čitavog našeg regiona. Uveren sam da će upravo to biti glavna tema razgovora i da je sve usmereno tom sastanku u Parizu", rekao je Selaković u izjavi za TV Prva.

On ne smatra da je došlo do zahlađenja odnosa između Nemačke i Srbije.

"Naprotiv, Nemačka i Srbija podržavaju vrlo tesne i vrlo sadržajne odnose. Ti odnosi se ne tiču samo političkih pitanja, oni su na prvom mestu obeleženi jednom osnaženom i intenziviranom ekonomskom saradnjom, koja je rezultat politike predsednika Vučića i koja od trenutka njegovog preuzimanja Vlade, a potom i kormila države beleži neverovatan intenzitet i porast u svakom obliku", rekao je Selaković.

Selaković je istakao da je predsednik Vučić u Bratislavi potvrdio kredibilitet srpske države, a da će na isti način predstavljati državu, kao i pozicije i politiku Srbije na sastanku u Parizu početkom jula.

"Naše pozicije su jasne po pitanju nastavka dijaloga i toga šta je glavni okidač za nastavak dijaloga, a to je ukidanje anticivilizacijskih taksi koje su jednostranom odlukom Prištine donete", rekao je Selaković.

Upitan o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu, koja će biti održana u ponedeljak, Selaković kaže da je izuzetno važno da se takva sednica održi, a da je Srbija svojom diplomatskom aktivnošću uspela da održi to pitanje na dnevnom redu SB UN.

"Mislim da smo napravili veliki uspeh i važno je da se razgovara o KiM u SB UN. Ako me pitate da li će na toj sednici doći do nekog istorijskog ili suštinskog pomaka ili će biti učinjeno nešto što će u bitnoj meri uticati na promenu tokova i stanja na terenu, nisam od onih koji će dati takvu tvrdnju. Iskustvo nas uči da se dogovori naprave van, a potvrđuju u SB UN. Dobro je da dođe do te sednice, dobro je da se ona održava, da se i na tom mestu čuje naš glas", izjavio je Selaković.

On je dodao da je glavni zadatak Srbije da priča, razgovara i vodi dijalog, te da na svakom mestu potvrđuje svoj državni kredibilitet i ozbiljnost dok traži najbolji put ka rešenju kosovskog pitanja.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

