ŠTA JE SVE RADIO CRKVENI VELIKODOSTOJNIK: Grigoriju puko biznis, dugove ostavio crkvi

Vladika Grigorije, kojeg je siva eminencija Saveza za Srbiju Mlađan Đorđević pokušavao da postavi za patrijarha Srpske pravoslavne crkve, stavio je svojevremeno ogromno crkveno imanje pod hipoteku da bi digao kredit. Taj dug je SPC morala da otplati.

Iako je tako obezbedio milione evra, njegov biznis sa hotelijerstvom, poljoprivredom i proizvodnjom vina nije uspeo, a troškovi su ostali i nakon njegovog odlaska sa čela zahumsko-hercegovačke eparhije, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora.

foto: Beta/Armenija Zajmi Bešević, Zorana Jevtić

Ogroman novac

- Posao nije bio rentabilan, a dugovi od kredita su ostali. To je patrijaršija uzela na sebe da izmiri. Grigorije je tada baratao sa ogromnim novcem, a u poslovanju mu je dosta pomagao Mlađan Đorđević, kum Dragana Đilasa i u to vreme savetnik predsednika Srbije Borisa Tadića. Pošto je otkriveno da je za vreme službovanja u zahumsko-hercegovačkoj eparhiji napravio brojne sumnjive poslove s finansijama, Grigorije je prebačen u Frankfurt - priča naš izvor.

Ovo, međutim, nije jedini "greh" vladike Grigorija. Verski analitičar Željko Injac kaže da je Grigorije pokušao da destabilizuje celu Srpsku pravoslavnu crkvu, i to ponovo uz pomoć Đorđevića.

foto: TV Hram

Propao udar na Crkvu

- Grigorije je pokušao da se ustoliči u mitropoliju dabrobosansku, koja ima veoma veliki istorijski i politički značaj. Bilo je mnogo spekulacija o tome da srpska crkva treba da se transformiše na više mitropolija kako bi mogla lakše da se kontroliše i dovede do potpune dencentralizacije i raspada. To je lobirala upravo ekipa oko Mlađana Đorđevića. Sve se to radilo po ugledu na Amfilohijevo proglašenje arhiepiskopije crnogorsko-primorske. Tu opasnost, koja je mogla da odvede do potpunog rasturanja SPC, prepoznao je patrijarh Irinej, te je i to bio jedan od razloga da se Grigorije prebaci u Nemačku - kaže Injac.



Palo i ribanje

Propustio šansu da se urazumi

Zbog svih ovih postupaka vladiki Grigoriju je bilo zaprećeno da će protiv njega biti pokrenuti postupci, kaže verski analitičar Željko Injac.

- Pored toga, Crkva ima još jedan metod koji je iznad zakonodavnog, a to je pokušaj da se član Crkve urazumi, tako je Grigoriju data šansa. Mada ja ne vidim da se on išta promenio - kaže Injac.

Kurir