VUČIĆ: Srbija radi na rešenju pitanja KiM zbog sebe, a ne zbog EU

Srbija radi na rešavanju pitanja KiM i odnosa Srba i Albanaca zbog sebe i svoje budućnosti, a ne zbog EU, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Sedmoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU.

"Ako hoće (EU) nešto da urade sa nama, u redu, a ako neće - neće. Mi ćemo zbog sebe da radimo na KiM zbog odnosa između Srba i Albanaca, jer je to važno zbog nas za budućnost nase dece, ako to Evropa prepozna hvala im, ako ne - nikom ništa", rekao je Vučić.

On je kazao da danas više nije takva situacija da od nas sve zavisi, kao što je bilo pre dve, tri ili četiri godine, kada je bila nešto povoljniija klima za proširenje EU.

Dodaje da je najpovoljnija klima za proširenje bila pre 10 i 15 godina, dok je danas mnogo teža situacija.

"Lično sam prisustvovao brojnim sastancima kad su lideri najmoćnijih zemalja EU nedvosmsileno govorili ljudima sa Zapadnog Balakana da se ne nadaju i da ne očekuju da će da dobiju bilo viznu liberalizaicju, kao što je tražila Prišitna ili otvaranje pregovore, kao što je trazizla Albanija. Mi nismo ništa ni tražili, rekao je Vučić.

Priština nije spremna da suštinski razgovara o energetici

Vučić je ocenio da prištinske vlasti nisu spremne da suštinski razgovaraju o energetici, pre svega o Gazivodama i Valaču, već su želeli uz nemačku podršku da zavladaju Valačom, što nismo spremni da damo.

On je na pitanje Lidije Radulović iz Fonda za političku izuzetnost o energetskom sporazumu, i konsataciju da je energetika oblast koja bi mogla da doprinese dijalogu, univerzalno sredstvo za prevazilaženje barijera, rekao da se u tački 13 Briselskog sporazuma poinje da pitanje telekomunikacija i energetike treba u najkraćem roku da budu raspravljana, ali bez direktne obaveze.

"Tačno je da smo napravili akcione planove i implementaciju Briselskog sporazuma kroz čije okvire postoji više manjih dogovora iz oblasti energetike. Bezbroj puta samo tražili formiranje dve srpske kompanije", naveo je on.

Vučić je rekao da Srbija na severu Kosova gubi između 120 i 150 miliona evra, a Nemci, zbog aktuelnog stanja, gube oko 40 miliona evra godišnje.

"Kada su naše pare u pitanju to nije važno, ali kada se radi o njihovim parama to pitanje postaje bitno", konstatovao je on.

Suština sukoba u energetici, kako je objasnio, jeste da su ođednom u Prištini reklo da mogu preduzeća biti retroaktivno formirana, u nameri da se nađe nešto što Srbi navodno nisu ispunili.

"Međutim suština je u tome ko ce da upravlja Gazivodama i Valačom. Nije samo pitanje cene, već se radi o statusnom pitanju", reka je on.

Prema njegovim rečima kompletan energetski aranžman je jedan od najkomplikovanijih, jedan od lošije pregvaranih.

