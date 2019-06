VULIN: Rezolucija 1244 nikada nije sprovedena do kraja

Povodom 20 godina od donošenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da su tom rezolucijom prekinuta neprijateljstva, ali suštinski mir nikada nije nastupio.



"Međunarodna zajednica nije ispunila svoje obaveze, 250.000 Srba se nikada nije vratilo na svoje ognjište, njihova imovinska prava se ne poštuju ni danas. Od dolaska međunarodne zajednice do danas, ubijeno je više od 1.000 Srba na Kosovu i Metohiji i za to skoro niko nije odgovarao. Šiptarski teroristi su nastavili da ubijaju, da proganjaju. Niko nije kažnjen za pogrom 2004. godine, a 2008. godine pokušalo se sa priznanjem lažne države Kosovo", podsetio je ministar Vulin.



Prema njegovim rečima, Rezolucija 1244 je dokument kojem se srpski narod ne može radovati, ali mora tražiti njegovo puno sprovođenje.



"Rezolucija koja je nametnula tuđu vlast na delu naše teritorije, koja je uvela međunarodnu zajednicu tamo gde bi morali da budu naši sudovi, gde bi morala da bude naša država je teška rezolucija za nas. Rezolucija koju smo morali da prihvatimo, Rezolucija koju smo prihvatili, ali Rezolucija koja nikada nije ispunjena i nikada nije sprovedena do kraja. Međunarodna zajednica se u ovih 20 godina nije dobro ponašala ni prema Srbiji ni prema Srbima, ali ni prema međunarodnom pravu. Da jeste, Rezolucija 1244 bila bi sprovedena i bar bi zločini bili kažnjeni, bar bi elementarna ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji bila sačuvana i unapređena", izjavio je ministar Vulin.

(Kurir.rs/Ministarstvo odbrane)

