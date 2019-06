UŽIVO VUČIĆ U KRUPNJU, DANAS OBILAZI POPLAVLJENA PODRUČJA: Za 3 dana počinje gradnja puta od Krupnja do Bogoštice, biće gotov za mesec dana!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će obići poplavljena područja na teritoriji Krupnja, Lučana, Guče, Kraljeva, Sirče i Trstenika.

9.14 - Predsednik Vučić obraća se okupljenim građanima Krupnja kojima je rekao je da će biti popravljeni putevi uništeni u poplavama.

Vučić je u selo Banjevac kod Krupnja i najavio da će već za tri dana početi gradnja puta od Krupnja do manastira Bogoštica, u dužini od 4,7 kilometara.

Vučić je u razgovoru sa građanima rekao da će put od Krupnja do manastira Bogoštica biti završen za četiri do pet nedelja, kao i da će zajedno sa tim radovima biti urađeno i oko 500 metara puta do škole.

Inače, šest sela gravitira oko tog puta.

Predsednik Srbije, koji je 12. put do sada posetio Krupanj, razgovarao je sa građanima koji su se najviše žalili na pojavu klizišta, nakon čega im je on obećao pomoć države.

Jedna od njih je bila i Dušica Bojanović koja ima se sedmočlanu porodicu, a iznad čije kuće je proradilo klizište.

"Već sutra će doći da to vide i pokušaćemo to da sredimo, rešićemo", kazao je Vučić.

Na lokaciji koju je obišao predsednik Vučić u toku su radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije oštećene prilikom poplava.

Vučić je obišao jutros poplavljeno selo Banjevac kod Krupnja, zaseok Mamići, u kojem se zbog obilnih padavina, izlila reka Bogoštica i uništila zasade malina i dvorišta domaćinstava.

Kako su Tanjugu rekli radnici preduzeća "Gradcoop", koje izvode radove, radi se proširenje kolovozne konstrukcije i ojačavanje nasipa oko reke što je, dodaju, preduslov za asfaltiranje kolovoza.

Vučića su u Mamićima dočekali predsednik opštine Krupanj Ivan Isailović i meštani.

Inače, nakon sastanka predstavnika ugroženih opština sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem u Beogradu, 7. juna, Isailović je naveo da je šteta od poplava procenjena na oko 30 miliona dinara.

Od toga, 13,5 miliona dinara je potrebno za poljoprivredne površine, rekao je on tada i naveo da su uništena četiri mosta, 114 hektara obradivog zemljišta, a 24 kuće potpuno poplavljene.

Nakon Banjevca, predsednik će obići i novoizgrađeni most na putu Ljubovija-Krupanj.

Predsednik će u Lučanima posetiti poplavljeno naselje i poplavljene pekare Maksimil, kao i bedem u naselju Krstac.

U Guči će u podne obići poplavljenu srednju školu "Dragačevo".

Vučić će u Kraljevu posetiti preduzeće Radijator, u Ulici Živojina Lazića Solunca br. 6.

Zatim će obići poplavljeno područje u naselju Sirča i u Trsteniku poplavljeno naselja Gornji Ribnik i poplavlene kuće porodice Maksić (Gornji Ribnik).

