VUČIĆ O PORUCI IZ BELE KUĆE: Paušalni komentari me ne zanimaju!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u prethodnih pet godina nije dao nijednu ekstremističku izjavu i dodao da ga paušalni komentari ne zanimaju.

Vučić je rekao da bi voleo da mu iz Bele kuće, čiji portparol je ranije danas pozvao Beograd i Prištinu da "ostave po strani ekstremističku retoriku", kažu koja je to srpska izjava bila ekstremistička.

"U prethodnih pet godina ne možete ništa da mi nađete. Novinari su me jednom uhvatili da sam nešto opsovao u bradu kada smo bili kod Čačka, u vreme poplava i to je jedino gde su mogli u bilo kakvoj nepristojnosti da me uhvate", rekao je Vučić.

Kurir.rs/Tanjug, Zoran Žestić

