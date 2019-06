BRNABIĆEVA O SASTANKU U PARIZU: Nadam se da će se održati! Takse Prištine štete svima

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će sastanka u Parizu biti i naglasila da takse koje je Priština uvela na srpsku robu štete svima, jer nestabilnost u regionu znači i nestabilnost u Evropi.

"Nadam se da će sastanka biti, Beograd je spreman za dijalog, spreman za kompromis, Beograd u to ulazi iskrenih namera", rekla je ona srpskim novinarima u Ženevi.

Kako je dodala, nada se da će i Priština shvatiti da takse nisu nešto što pripada 21. veku, da to što sprečavaju slobodan protok roba, slobodno kretanje ljudi - da nas sve to vodi sve dalje ne samo od dijaloga, već i od standarda koji danas moraju biti neupitni.

"Pozivam ih još jednom da razmisle, da ovo nikome ne ide u prilog, da šteti svima- Beogradu, Prištini, regionu i Evropi. Jer, nestabilnost u našem regionu znači nestabilnost u Evropi", rekla je premijerka.

Povodom izjave kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da ako ne bude sastanka za to neće biti kriva Priština, već Beograd, ona kaže: "To je za mene indikativno, jer ako osećate potrebu da govorite da niste krivi, onda verovatno osećate pritisak svih da ste upravo vi krivi za to što možda neće biti održan taj sastanak." Kako je dodala, i dalje se nada da će sastanak biti održan, iako priznaje da nije previše optimistična.

Kaže i da joj je drago što i Haradinaj shvata da svi međunarodni činioci prepoznaju da je Priština ta koja apsolutnim odbijanjem da ukine taske u stvari čini dalje dijalog nemogućim.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir