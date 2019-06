VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Protiv Srbije je sve dozvoljeno, laž ponajviše

BEOGRAD - Protiv Srbije je sve bilo dozvoljeno, a laž ponajviše i tako je i danas, a ako se na njih ne reaguje mogle bi postati istina, piše u autorskom tekstu poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović.

"Od rata u Bosni i Hercegovini, kada je Kristijan Amanpur preko Si-En-Ena (CNN) izmislila savremene holokauste koje Srbi širom BiH otvaraju i u njima maltretiraju i ubijaju bosanske muslimane, preko režiranih napada u ulici Vase Miskina zbog kog smo dobili kasnije, a nešto kasnije i režiranog napada na pijaci Markale zbog kog smo popili bombardovanje Republike Srpske, potom lažiranog genocida u Srebrenici pa sve do finala u selu Račak na Kosovu i Metohiji zbog kog je Srbija 78 dana pakla sa sve otimačinom KiM koja se i danas sprovodi", piše Đukanović.

Đukanović navodi da je laž, bez obzira na to što je sama po sebi greh, više nego prisutna u političkom životu.

"Često politički akteri da bi došli do cilja namerno lansiraju lažne vesti kako bi protivnika destabilizovali i poremetili. Srbija se danas ponovo suočava sa bezočnim lažima gde se ponekad zapitate da li uopšte ima potrebe reagovati na njih, jer su one više nego očigledne", piše Đukanović.

Nažalost, one ostvaruju svoju namenu i lansiraju se po zadatku, zato se na njih mora reagovati jer će u suprotnom postati istina, ističe poslanik SNS.

Kako kaže, razume reakciju ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića prema Vljori Čitaku na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer je ono što je izašlo iz njenih usta, kako piše Đukanović, skandalozna laž.

"Čitaku je pokazala zapravo nešto što je veoma poželjno u savremenoj poolitici. Ona će za svoj nemoral biti i dodatno nagrađena", navodi Đukanović.

S obzirom na to da je, kako kaže, cilj da se Srbija dovede do faze kada će biti prinuđena da sama prizna nezavisnost svog dela teritorije, lagano se u etar puštaju sofisticirane laži, koje će u jednom momentu, navodi Đukanović, dovesti do toga da Srbija bude kriva što su pregovori propali i da to bude razlog za novu satanizaciju.

Svima je jasno, kako kaže, da su Albanci ti koji su pregovore prekinuli i da su taksama, formiranjem vojske i upadima na sever Kosova i Metohije doveli čitav proces u pitanje.

"Ipak, od strane zapadnih zemalja ne može se čuti ni rec osude na to što oni rade, već naprotiv, licemerno se pozivaju obe strane na uzdržanost", piše Đukanović.

On dodaje da je laž postala sastavni deo licemerne politike zapadnih zemalja prema Srbiji, a kako vreme bude odmicalo, laži će se pojačavati.

Đukanović kaže da zbog toga razume predsednika Srbije Aleksandra Vučića što još uvek ne reaguje žestoko, jer je suština u tome da se Srbija stavi u isti koš sa onima koji miniraju svaki dogovor, a kako bi se Srbija isprovocirala na žestoku reakciju i potom bila okrivljena da je ona ta koja minira pregovore.

Kurir