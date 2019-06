UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: Baš me briga što se Boško Obradović sastao sa Amerikancima, ne zanima me o čemu su pričali (KURIR TV)

Mi se suočavamo sa depopulacijom stanovništva, gubimo i selo i ljude. To je užasan problem za našu zemlju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima.

12.57 - O ročištu sa Jeremićem: Pošto sam video da neko pominje neki imunitet, nisam se pozvao. To što traži 50 miliona, on vrlo dobro zna koliko je ukrao. Sve što sam rekao o njemu, stoji. Mnogo je on veći lopov nego što sam mislio. Sa oduševljenjem čekam da mi skinu imunitet i da se odazovem pozivu.



12.48 - Videćemo da li će biti sastanka u Parizu i kakva će biti agenda.

12.47 - Naravno da je Amerika uz Kosovo. Naravno da će ona da štiti Kosovo. Takva je i Nemačka. To je stvarnost. I to je ključni problem. Naše je da se borimo za naše nacionalne interese.

12.44 - Baš me briga što su se Boško Obradović i ostali sastali sa Amerikancima. Nek se vole... Meni je bitno samo šta narod misli. Narod je taj koji odlučuje.

12.40 - Uzdam se u pamet SANU i ceo ovaj tim Nacionalnog saveta za spas sela.

12.39 - I nemojte da mi pričate o terorizmu. Pa više ljudi se ubije u svetu nego što ih pogine u svim ratovima na svetu zajedno, u svim terorističkim ratovima na svetu i u svim kriminalnim obračunima na svetu.

12.37 - Ljudi na selu će sve manje biti. Mi i dalje pričamo o gladnima ali gladnih nema. Danas je ključno pitanje kako ćemo da držimo dijetu a ne šta ćemo da jedemo.

Meni da je neko pre rekao da će vegetarijanski restoran da dobro radi u Beogradu ja mu ne bih verovao. Al evo radi i to je gužva. Hoće ljudi da jednu dve travke.

