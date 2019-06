VUČIĆ ZAHVALIO MAKRONU ZA PODRŠKU NASTAVKU DIJALOGA: Sastanak s francuskom parlamentarnom delegacijom

"Poslanicima Narodne skupštine Republike Francuske rekao sam da me raduje predstojeća poseta predsednika Makrona Srbiji, koju doživljavam kao potvrdu dobrih i sadržajnih bilateralnih odnosa i zahvalio Francuskoj za razumevanje stavova Srbije, kao i za podršku na evropskom putu." - predsednik Vučić primio je danas poslanike Narodne skupštine Republike Francuske iz redova „Republika u pokretu“ Žaka Mara i Lilianu Tangi, potpredsednika i članicu skupštinskog Odbora za spoljne poslove.

