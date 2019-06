PRVI REDOVI OSTALI PRAZNI ZA PALE HEROJE SA KOŠARA: Vučić: Nije mrtav onaj koji je poginuo već onaj koji je zaboravljen - naš je zadatak da oni nikada ne budu zaboravljeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima na svečanoj Akademiji posvećenoj dvadesetogodišnjici Bitke na Košarama.

- Dugo sam pisao ovaj govor, dugo birao svaku reč...i posle upoznavanja sa dvojicom vojnika sa Košara shvatio sam da ovaj govor možda ne bi dovoljno dobro dočarao ono što su naši junaci tamo proživeli.

Uvek sam govorio da smo pobedili...ali više nisam siguran. Čija je to pobeda bila? Da li je to bila pobeda jedne male slobodarske zemlje i jednog malog slobodarskog naroda. To oni nikada neće razumeti. Mi imamo te naše srpske sinove, koje svi oni zajedno nemaju u svih 19 zemalja koje su našu zemlju pokušavale da pokore.

Tačno 67 dana je trajala bitka na Košarama, i tačno 108 života je poklonjeno bez ikakvog žaljenja. Pokazali su da je otadžbina važnija od života, i postavili su svoja tela između otadžbine i neprijatelja, slobode i ropstva. Prosečno su imali manje od 25 godina, i to treba da zapamtimo, zbog Srbije odbili su da imaju više. To se radi bez pitanja, ćutke...Opet danas i na ovom mestu nemamo pravo na tišinu i ponosan sam što više ne ćutimo i što se dičimo svojim junacima. Dvadeset godina ćutanja je bilo previše, dvadeset godina naše sramote. Nemamo više pravo da ćutimo i da nam obrazi crvene,, rekao je Vučić

- Njihova smrt bila je pobeda duha i hrabrosti, a ne politička pobeda. Oni su pali u bici koji mi nismo izgubili - izgubili smo je na političkom terenu protiv najvećih sila na svetu. Ono zbog čega se divim svim ovim ljudima i njihovim porodicama je ono što nisu tražili lažni razlog da sebe iz nevolje izvuku. Ostali su da se bore i da poginu oni za svoju zemlju. Nije mrtav oni koji je poginuo već onaj koji je zaboravljen - a, naš je zadatak da oni nikada ne budu zaboravljeni.

Postoji obaveza da probamo da odgovorimo na sva ona pitanja na koja ova zemlja mora da ima odgovor, da bi njihva smrt bila poštovana i da jedini odgovor mora da ostane i naš ponos i ponos njihovih porodica. Naš život, rad i uspeh Srbije je jedini razlog da se obrazloži njihova smrt. Definisanje granica značiće to da njihovi životi nisu izgubljeni uzaludno, rekao je Vučić.

