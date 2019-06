ĐUKA DRŽI METLU Partijski kadrovi strepe da ih ne pomete

Vladimir Đukanović, poslanik SNS, poslednjih meseci obilazi i kontroliše stranačke odbore po Srbiji, a kako saznaje Kurir, te aktivnosti su usko povezane s njegovim skorim napredovanjem u stranci.

Đukanović je, navodi izvor našeg lista, zadužen za "provetravanje" članstva, on je taj koji čisti, ukazuje na propuste funkcionera na lokalu centrali.

Izvor Kurira, funkcioner jednog javnog preduzeća, i sam strepi da ne ostane bez pozicije.

- Odložio sam odmor. Moram da budem tu pošto nas Đukanović obilazi - kaže on.

Promene na lokalu

Da će promene na lokalu uskoro uslediti, najavio je pre dva dana i sam predsednik SNS Aleksandar Vučić. On je sa sednici GO rekao da će neki od lokalnih funkcionera SNS dobrovoljno otići s funkcija, neki ne, ali da je prirodno da dođe do fluktuacija unutar stranke.

- Moj predlog je da izađemo sa velikim brojem novih, mladih ljudi, koji će imati želju, strast i energiju da pokažu koliko vole svoje selo, grad i zemlju i koliko su u stanju da se bore za Srbiju - rekao je Vučić.



I Đukanović se u taj opis odlično uklapa - mesecima unazad obija pragove odbora, prošao je Srbiju uzduž i popreko ne bi li video gde škripi, a prema rečima našeg izvora, naprednjaci na lokalu su u grču kada ga vide u svojoj opštini.



- Đukanović je taj koji ukazuje na propuste centrali. On "provetrava" odbore, pa su svi u grču od njega - kaže izvor našeg lista i dodaje:

- Đukanović je u ovom trenutku jedan od najozbiljnijih kandidata za funkciju potpredsednika stranke. Njegov doprinos stranci je neupitan, uvek je davao celog sebe, zadatke nije odbijao, a nikada se nije grabio za funkcije.



Treba da se podmladimo



Ovaj poslanik SNS u razgovoru za Kurir priznaje da je, zajedno sa potpredsednicima stranke, zadužen za obilazak odbora.

- Pre mitinga u Beogradu (u okviru kampanje "Budućnost Srbije"), četiri potpredsednika, Nikola Selaković i ja dobili smo zadatak da obiđemo odbore i gostujemo po lokalnim medijima. Za 15 dana sam imao 41 gostovanje na lokalnim medijima - kaže Đukanović, ali odbacuje navode da kadrira po odborima.



Kaže i da ne želi da bude na nekoj visokoj funkciji u stranci.

- Što se tiče najavljenih promena, meni je drago da se stranka podmladi - poručio je on.

Anđelković:

Đukanović nema negativan

teret iz prošlosti

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da Đukanović spada u garnituru mlade, sposobne generacije unutar SNS. - Mislim da ti mladi ljudi, u koje spada i Đukanović, koji nemaju negativan teret iz prošlosti, mogu da podstaknu stranku da radi bolje i efikasnije - navodi Anđelković.

