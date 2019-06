PREDSEDNIK JASAN: Srbija mora da štiti svoje interese, ali i da sarađuje sa svetskim silama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da Srbija mora da štiti svoje interese i svoju zemlju, ali da mora i da brani dobre odnose sa svim svetskim silama.

"Toliko smo mali da moramo da vodimo računa o interesima naše zemlje, da pronađemo najbolji ugao da čuvamo svoju nezavisnost, štitimo svoju zemlju i branimo odnose sa svetskim siliama", poručio je Vučić.

Komentarišući dolazak novih ambasadora Rusije i SAD , Aleksandra Bocan-Harčenka i Entoni Godfrija kazao da su to ljudi eksperti i da je njihov dolazak dokaz da je ovo važan prostor.

Dodao je da i broj dva u ambasadi SAD jeste ličnost poznata iz perioda 2001. godine, i da se različite stvari vezuju za njega.

"U nekom smislu to jesu specijalci. Harčenko je bio deo trojke koja je pokušala pre Martija Ahtisarija da rešava stvari na KiM. Čovek je od poverenja Vladimira Putina i njihovog ministarstva spoljnih poslova", objasnio je on.

Vučić je rekao da je dolazak tih ljudi dokaz da je ovo važan prostor.

Međutim, kako ističe, moramo da znamo koliko smo mali, da moramo da imamo dobre odnose.

Ukazao je da Rusija nije priznala Kosovo, a SAD jeste i da moramo to da imamo u viodu.

On je ponovio da nema nikakvih rokova oko rešenja kosovskog problema i dodao da upućivanje eksperata u ambasade SAD i Rusije u Beograd pokazuje koliko je naša zemlja važna.

Vučić je rekao da priče o navodnim rokovima slušao od 2013. kada je došao na vlast, slušao da će SAD pustiti da dođe na vlast da bi predao Kosovo.

"Kao da oni pre mene nisu predali Kosovo, nije proglašena nezavisnost, da nisu pravili najgore stvari u korist Albanaca", rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je džabe što je govorio da nema nikakvih rokova i da je prošlo toliko godina i da je svaki put bilo "samo da Vučić završi taj posao i onda je gotov, srušiće ga".

"Sada ima nova terorija da će, kada donesem odluku o Kosovu, onda da me čuvaju. Svi ti koji govore to polaze od sebe, a to je prisutno i kod dela političara i u stranci koju vodim", istakao je Vučić ocenjujući da je SNS najbolja stranka sačinjena od najboljih ljudi.

On je međutim napomenuo da postoji deo onih koji misle da kada se uđe na vrata pojedinih ambasada "da će neko da ih čuva".

Vučić je kazao da su to takve gluposti, koje dolaze iz perioda 1990-tih i 2000-tih, kada su videli da, ako se zamere nekom u nekoj ambasadi da ne mogu da dođu na funkciju.

"Zaboravljaju da je Srbija postala zemlja koja je po smislu i suštini nezavisna, i da narod mora da donosi odluku o tome ko je na vlasti", kazao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

