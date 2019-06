VUČIĆ IZ MINSKA: Lukašenko uskoro u Beogradu, razgovarali smo i o KiM, on dobro razume poziciju Srbije! Očekuje me i važan susret sa Medvedevim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti u Minsku, na poziv predsednika Republike Belorusije Aleksandra Lukašenka povodom otvaranja Drugih evropskih igara.

Predsednik je rekao da je sa Lukašenkom govorio o bilateralnim odnosima i da će zajednički raditi, kako kaže, na povećanju trgovinske razmene.

"Dogovorili smo i njegovu skoru posetu Beogradu", rekao je Vučić.

Sa beloruskim predsednikom je razgovarao i o Kosovu i Metohiji.

"Zahvalio sam Lukašenku što podržava teritorijalni integritet Srbije. On je bio jedini šef države koji je tokom bombardovanja posetio našu zemlju i time pokazao ljubav prema srpskom narodu. Lukašenko jako dobro poznaje našu poziciju i stanje u Srbiji. ", naglasio je on i dodao:

foto: Printscreen Pink

"Verujem da naši odnosi mogu biti bolji na ekonomskom nivou", rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će imati sastanak i sa Dmitrijem Medvedevim.

"Imaćemo više sastanaka ovde. Zbog situacije u Gruziji, predsednica te zemlje je otišla. Imaću sastanak sa Medvedevim tet a tet, a nama je saradnja sa Rusijom od izuzetnog značaja na svim poljima. Razgovaraćemo o sporazumima koji bi mogli biti potpisani u septembru za mogućnost izvoza rakije, sireva, vinjaka, ako bismo to uspeli da završimo to bi bila dobra vest", rekao je on.

Kako je dodao, došli smo do istorijskog minimuma po kojem Srbija može da se zadužuje, to je potvrda da je ekonomska situacija dobra.

"Finansijske investitore niko ne može da prevari, dajući nam kamatu 1,6 uzeli su uobzir i situaciju na KiM", naveo je Vučić i dodao da su to rezultati za koje se živi i koji će ući u udžbenike.

Predsednik je rekao da veruje da su Nemci dobro razumeli ko je taj koji koči dijalog Beograda i Prištine.

"Siguran sam još više da sastanka u Parizu neće biti", rekao je Vučić.

(Kurir.rs)

Kurir