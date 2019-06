NOVI POTRES U OPOZICIJI: Boško napao žene u DS zbog izdaje, Balša mu uzvratio: Boško Obradović ne može nikog da izbacuje iz DS-a i nikad neće moći

Izjava lidera Dveri Boška Obradovića ponovo je dovela do potresa u Savezu za Srbiju. Obradović je pre tri dana rekao da poslanici koji krše Sporazum sa narodom ne treba više da pripadaju strakama koje su taj sporazum potpisale.

Istovremeno, u nekim medijima se piše o previranju u DS u vezi sa bojkotom parlamenta i pokretanju postupaka protiv dve poslanice. Na to je reagovao poslanik Demokratske stranke Balša Božović koji je za Kurir rekao da odnosi u DS-u nisu Boškova briga, i da iz te stranke neće biti izbačen niko zbog iznošenja svog mišljena u javnosti i zbog učestvovanja na skupštinskim odborima i pored odluke da se bojkotuje rad parlamenta.

Posalnice DS Gordana Čomić i Nataša Vučković našle su se na tapetu Boška Obradovića jer su učestvovale na sednicama skupštinskih odbora, a Bošku je Balša ovako odgovorio:

- Boško Obradović ne može nikog da izbacuje iz DS-a i nikada neće moći. U potpunosti stojim iza svojih koleginica Gordane Čomić i Nataše Vučković koje su medju najboljim parlamentarkama u Srbiji. Njih dve su dale nemerljiv doprinos razvoju parlamentarizma i jačanju institucije Skupštine Srbije u godinama iza nas. Izjava Boška Obradovića da njih dve više ne mogu da budu članice DS zbog toga što su bile na Odboru za ustavna pitanja je nedopustiva.

Kako to da nije sporno da sam Boško Obradovic bude na odboru za Kosovo, a sporno je kada neko drugi to uradi? Očigledno je da je pojačana nervoza vam DS- , kaže Božović za Kurir.

Božović ističe da "Boško Obradović nikada neće da se pita u Demokratskoj stranci".

- Ta njegova izjava nije korektna i predstavlja uvredu za DS. Mislim da je i sam svestan da izjava nije na mestu i nadam se da mu se neće ponoviti. Imali smo korektnu saradnju u skupštinskim klupama čime me je ova izjava veoma iznenadila. Posebno me iznenadilo to sto nije demantovana već tri dana.

Postoje granice koje se ne prelaze. DS ima svoje organe, svoje procedure i stroga pravila kao i bogatu demokratsku unutrasnju debatu po svim pitanjima.

Nema potrebe da neko daje izjave kojima pledira da disciplinuje poslanike ili bilo koga drugog iz DSa. Ponavljam, nadam se da se to neće ponoviti, rekao je Božović za Kurir.

