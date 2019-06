UPOZNAO JE TAČIJA KAD JE BIO VOJNIK KFOR, A SAD KAO NEMAČKI POSLANIK IMA JASNU PORUKU: Beogradu je teško da pregovara sa Prištinom jer tamo sede ratni zločinci! (FOTO)

Beogradu je teško da pregovara sa Prištinom, jer se sa druge strane stola nalaze ratni zločinci i kriminalci, ocenjuje Jens Kestner, poslanik nemačkog Bundestaga iz redova opozicione Alternative za Nemačku (AfD).

Ipak, Kestner, kao i njegov stranački kolega Armin-Paul Hampel, smatra da odlaganje samita u Parizu predstavlja lošu vest, jer je, kaže, kosovsko pitanje "top-tema" koja mora da se reši.



"Odlaganje pariskog samita znači da se spor samo prolognira", kaže Kestner za Tanjug, podsećajući da ni samit u Berlinu nije doneo rezultate.

Armin-Paul Hampel dodaje da Beograd razmišlja pragmatično i da je usmeren ka pronalaženju rešenja, dok Priština, kako navodi, sve to bojkotuje politikom odbijanja.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Poslanik Bundestaga i Hampel, predsednik stranačkog spoljnopolitičkog odbora, dolaze iz opozicione nemačke AfD, desničarske, populističke i evroskeptične stranke, koja je osnovana 2013. godine, a već 2017. sa 12,6 odsto osvojenih mandata u Bundestagu bila najveće iznenađenje izbora i pojedinačno treća najjača parlamentarna stranka.

Poznati po zalaganju za zabranu nošenja burki, u javnosti istupaju i kao zagovornici stava da je Kosovo i dalje deo Srbije.

Na pitanje da li EU kao posrednik u dijalogu ima dovoljno snage da doprinese rešenju kosovskog pitanja ili je potrebno učešće drugih aktera, Hampel kaže da su i Ujedinjene nacije izgubile uticaj, ali da to važi i za evropske zemlje.

"Odgovor na kosovsku problematiku se može naći u Vašingtonu, a ne u Parizu, Berlinu, Londonu i jednim delom u Moskvi", kaže Hampel za Tanjug, ali ističe da je to loše za Evropu, ali i za Srbiju.

Amerikanci slede svoje interese, koji se ne poklapaju sa interesima Srbije, Nemačke pa ni Evrope, dodao je.

"Probleme koje imamo u Evropi mogli bi bolje da rešimo zajedno na našem kontinentu, nego što bi to uradili iz Amerike ili Rusije", ocenjuje on.

Kestner i Hampel ovih dana su posetili Beograd, a Kestner kaže da je "u Srbiji", odnosno na Kosovu i Metohiji već bio, kao vojnik Bundesvera u nemačkom kontingentu Kfora.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

On smatra da je rat na Kosovu 1999. bio protivan međunarodnom pravu i da je sve počelo sa "jednom laži o masakru", koje on tada, kaže, nije bio svestan.

"Tadašnja ratna propaganda Šredera, Fišera i Šarpinga ubedila je nemačku javnost i nemački vojnici su, prvi put posle Drugog svetskog rata, učestvovali u jednom ratu u Evropi", rekao je Kestner, inače član Odbora Bundestaga za odbranu.

Podsetio je da je nedavno u Bundestagu, u raspravi o produženju mandata Bundesvera na KiM, rekao da AfD to više ne podržava, jer smatra da tamošnji akteri treba da pokažu da mogu da rešavaju probleme.

"Po mom ličnom mišljenju, Kosovo još pripada Srbiji i deo je Srbije", rekao je poslanik Alternative.

Kestner je naveo da je kao vojnik Kfora upoznao Hašima Tačija, tada u uniformi OVK.



"Mnogi od njih koji su bili u OVK počinili su ratne zločine i danas sede u vladi, a da nisu odgovarali za to", rekao je on.

To, kako je naveo, znači, da Beograd ali i drugi, imaju posla sa "ratnim zločincima, kriminalcima i krijumčarima oružja i droge".



"Teško je pregovarati sa tim ljudima. Njih treba da zamene, ali to očigledno kosovski Albanci još ne žele. Verujem da je veoma teško za srpsku vladu da vodi razumne pregovore, jer srpska vlada i narod znaju o kakvim osobama se radi", rekao je on.

On je ocenio da vlada u Beogradu stalno čini ustupke za razliku od druge strane.

"Teško je kad jedna strana stalno daje ili je primorana da daje, da bi se postigao izvesni status kvo, dok druga čeka poželjan rezultat", rekao je Kestner.



(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanug/Zoran Žestić)

Kurir