BEOGRAD - Poslednjih godina u Srbiji je formiran pragmatičan i profesionalan tim kakav ranije nije postojao, a ključni faktor bila je posvećenost Aleksandra Vučića odbrani vitalnih interesa države, uključujući one vezane za marionetsku tvorevinu Kosovo, kaže ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin.

Čepurin pri kraju sedmogodišnjeg mandata poručuje i da je Rusija spremna da pomogne Srbiji u onoj meri u kojoj ona to zatraži.

Istovremeno, odbacuje spekulacije da bi Moskva mogla da "trguje" sa Zapadom po pitanju Kosova.

"Ako se gleda objektvno, predsednik Aleksandar Vučić je istaknuti savremeni političar, uravnotežen, trezven, koji u složenim uslovima obezbeđuje progresvan socijalno-ekonomski razvoj zemlje i jačanje njene bezbednosti", rekao je Čepurin.

Kako je dodao, Srbija ide napred s dostojanstvom i čvrstnom. "Poslednjih godina Beograd i cela Srbija se drastično menjaju. Raste privreda. Napredak je očigledan, ali naravno postoji želja za još većim napretkom. Lični doprinos Aleksandra Vučića jačanju rusko-srpske saradnje je neosporan", ističe on.

Napominje i da se Beograd drži kursa usmerenog ka razvoju strateških odnosa s Rusijom, razumevajući da je to - u interesu Srbije.

Upitan o navodima da Rusi mogu da "trguju" po pitanju Kosova sa Zapadom,

Čepurin odgovara: "Nikakve trgovine kosovskim problemom kada je reč o Rusiji nije bilo i ne može biti".

On kaže da se ne sme desiti recidiv oružanog konflikta na Balkanu i da Rezolucija 1244 SB UN ostaje jedini osnov za političko rešenje kosovskog problema.

"Politiku ovde određuje Beograd. A Rusija će uvek podržati vaše legitimne zatheve i vaš izbor. A što se tiče 'trgovine' nečijim interesima, taj termin potiče iz rečnika naših oponenata. Naša istorija, kao i istorija Srbije ispisana je znojem i krvlju. Naše prijateljstvo je iskreno i provereno vremenom", rekao je Čepurn.

On podseća na vojne i vojnotehničke veze Rusije i Srbije koje, kaže, jačaju odbrambenu sposobnost Srbije.

"Što bude snažniji taj potencijal, to će opreznije da se ponašaju oni koji bi možda želeli da naškode Srbiji. Spremni smo da pomažemo u onoj meri u kolkoj je za to zainteresovano srpsko rukovodstvo. A rusko društvo i ruski narod vole Srbiju, vekovima saosećaju s njom i u nevolji i radosti. To je veoma snažan politički instrument koji neprijatelji Srbije ne bi trebalo da potcene", naveo je Čepurin.

Govoreći o dometima ruske politike u regionu, Čepurin kaže da Rusija zadržava i da će zadržati snažne pozicije na Balkanu, ali da njeno prisustvo nije usmereno ni protiv koga, već da ima cilj da se izvuče zajednička korist od saradnje.

Kao glavna dostignuća tokom svog mandata, Ccepurin ističe davanje rusko-srpskim odnosima karaketer strateškog partnerstva usmerenog ka budućnosti, uz očuvanje pozitivnog istorijskog nasleđa.

"Važno je dostignuće podizanje političkg dijaloga šefova država na bez presedana visok nivo. Redovni poverljivi kontakti predsednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića inspirišu i usmeravaju našu saradnju i njen su snažan motor. Mnogo se poboljšao kvalitet ekonomske saradnje, posebno imajući u vidu strukturu međusobne trgovine i investicija", rekao je on.

Kaže da je primetan napredak u realizaciji, uz pomoć Rusije, najvećih energetskih i infrastrukturnih projekata u Srbiji, ali da u ekonomskoj saradnji za sada ostaju ogromne neiskorišćene mogućnosti.

"Očekujemo 25. oktobra u Sočiju potpisivanje sporazuma o zoni slobodne trgovine između Srbije i Evroazjske unije", zaključio je Čepurin.

