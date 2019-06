VUČIĆ O DIJALOGU SA PRIŠTINOM: Vide da nam se žuri pa nas ucenjuju! Žalostan sam kad čujem iz američkih krugova da su imali pravo na takse

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da mu je žao što nema sastanka u Parizu, i istakao da je Priština shvatila da se nama žuri u ekonomski napredak i da može da nas ometa na taj način što će da nas ucenjuje i tako iznuđuje odlaganje postizanja rešenja.

Zato, kaže, od nas samo traže priznanje, a da ništa ne nude, zbog čega se rešavanje kosovskog pitanja samo odlaže, kako bi nas usporili u razvoju.

Vučić je kazao da je žalostan kada čuje ocene pojedinih američkih krugova da su imali pravo u Prištini na takse zato što je Srbija radila na povlačenju priznanja.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

"Ja neću da se ponašam kao Đilas i ostali koji ništa nisu radili i gledali u nebo kada je 90 zemalja priznalo Kosovo. Mi smo se angažovali i došli do toga da 13 država povuče priznamke. Nikada nismo ništa potpisali, niti usmeno prihvatili da to ne radimo", preneo je on.

Vučić je kazao da je ponudio da Beograd stane s tim, ali je tražio da i Priština stane sa lobiranjem za priznanje, i da je to naišlo na odobravanje mnogih u međunarodnoj zajednici, ali ne I kosovskih Albanaca.

"Oni znaju da mi nikada nismo imali priliku za ovakav ekonomski napredak, nismo ga imali nikada od 1990-tih. Imamo najbolju situaciju u ekonomiji, plate idu naviše, penzije su najviše. Tek se vidi ogroman zamajac i mogućnost za rast. Oni vide da se nama žuri i da bismo želeli da uradimo veliki posao i zato nas ucenjuju tražeći da ih priznamo, a zauzvrat 'ništa'", dodao je on.

Vučić je istakao da vlasti Srbije ne mogu da se ponašaju neodgovorno, i da moraju da guraju jače i snažnije, brinući se u svakom trenutku za bezbednost svojih građana na Kosovu.

Kritikovao je Ramuša Haradinaja što je po imenu nabrojao ljude koji štite sever Kosova od njihove intervencije, ocenivši da je to užasno što je učinio.

"Stavio je metu na čelo tih ljudi. To nisu kriminalci, pominjao je poštene i normalne ljude. Rekao je da su to ljudi koji su protiv nezavisnosti Kosova.

Dobro jutro Kolumbo. Imaš ovde ljude koji se zalažu za nezavisno Kosovo, Radu Trajković i sve stručnjake iz 1 od 5 miliona, a svi ostali su protiv i zar zbog toga treba i njima da staviš metu na čelo", upitao je on.

Za nas, kako kaže, situacija po ovom pitanju neće biti laka, ali će Srbija raditi naporno i teško, popravljajući ugled u svetu.

(Kurir.rs/Tanjug)

