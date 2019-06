UŽIVO VUČIĆ OBILAZI POPLAVLJENE U BORČI: U februaru gradimo kanalizaciju za Borču, Kotež, Krnjaču i Ovču posle 70 godina! Nije niko zakazao, desila se prirodna katastrofa (KURIR TV)

Nevreme koje je juče zadesilo Beograd najteže je pogodilo naselja sa leve obale Dunava - Borču, Ovču, Kotež i Krnjaču, gde se stanovnici pojedinih ulica i danas bore sa vodom koja im je ušla u kuće, lokale ili garaže.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Popovoj baru, delu Borče u kojem je voda poplavila i oštetila veliki broj domova.

17.34 - Neću da govim šta se sve baca u kanale i kako se betoniraju. Mi ćemo vam pomoći na najbolji način. Meni su svi rekli-nemoj da ideš jer rešenja nema, samo ćeš pokupiti ljutnju građana, ali sam došao jer sam spremam da se vidim sa ljudima. Pomoći ćemo iako niko kuću nije osigurao. Popisne komisije izaći će već sutra da procene štetu.

17.31 - Znam u koliko ste teškoj situaciji i naši ljudi će biti sa vama u narednih 100 sati dok ne izađemo iz krize i ne očistimo sve što je voda donela sa sobom. Znam da su ljudi dolazili pred sve izbore i isto obećavali. Ja sam došao da se javno obavećem za Borču, Kotež, Krnjaču i Ovču da ćemo izgraditi kanalizaciju. Jedino što može da dugoročno reši problem ovde je kanalizacija. Dao sam nalog za izgradnju projektaza kanalizaciju ovde.

foto: PrintScreen

17.28 - Ne postoji nikakva pretnja za ispravnost vode za piće. Pretpostavljam da će već sutra da bude problem najezda komaraca i sve drugo. Vdite kakvu su izvanrednu kanalizaciju napravili ovi iz opozicije. Stručni ljudi rade svoj posao u Zavodu za biocide da imamo čistu i zdravu vodu. Mnoge odvode su zabetoniral građani, bacili šporet u odvodne kanale.

foto: PrintScreen

17.26 - Mi smo u poplave uložili 110 miliona evra u poslednje 4 godine. Ženi koju sam sreo ovde rekla je da joj je teško i užasno je stanje, tražiće pomoć od države i to je sve.

foto: PrintScreen

17.23 - Rešićemo jednom zauvek pitanje kanalizacije. Došao sam sam da to kažem, meni na obraz ako to ne bude urađeno. Hoću da umirim ljude, jer ćemo vredno da radimo na dokumentaciji. Ja za vodu na auto-putu nemam kome šta da zamerim, ne može slivnik da primi 104 litara kiše. Ko je zakazao, ljudi, nevreme! Što mora neko da zakaže? Ljudi, to je prirodna katastrofa! Kad padne kiša opeć će nestati struje, kod nas 10 puta manje nestaje struje nego u Nemačkoj.

17.20 - Država može da uradi samo jednu svar, izvući ćemo za 2 dana vodu. Rešićemo i to sa fekalijama, znate li koliko košta kanalizacija? Koštaće 10 milijardi dinara, 80 miliona evra. Uspeli smo da pronađemo izvore finansiranja, krajem februara početkom marta krećemo u Ovču, Borču, Krnjaču i rešićemo kanalizaciju.

foto: PrintScreen

17.14 - Predsednik je stigao u Borču gde su ga dočekali okupljeni građani.

foto: PrintScreen

On je građanima kazao da je za bar 50 odsto problema poplava kriva neodgovornost ljudi. Ovo je najniža tačka u Borči i ovde imate mnogo toga što je ljudski faktor. Nije mi teško da trpim što su ljudi besni i ljuti. I zato mi nije teško da dođem i svakoga pogledam u lice.

