LAZANSKI O ŠEST SRPSKIH ORUŽJA KOJA UZNEMIRUJU NEPRIJATELJE: Otkrio je to što srpsko naoružanje čini fascinantnim

Ambasador Srbije u Ruskoj Federaciji i vojno-politički komentator, Miroslav Lazanski rekao je na međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme "Partner 2019" da su inovacije srpske vojne industrije fascinirajuće.

"Moj prvi utisak je da je ovim sajmom Srbija postala deo sveta u pogledu tradicionalnih vojnih izložbi. Kad pogledate sve ove eksponate, hale i ljude i poslovni svet koji je ovde, imate utisak kao da ste na nekom svetskom sajmu oružja u Parizu, Dubaiju, Abu Dabiju. To je ono što me veoma raduje, to jest da smo tu uhvatili priključak", kaže Lazanski.

Ambasador Srbije u Ruskoj Federacije zadovoljan je razvojem srpske vojne industrije.

"Sa druge strane, ono što smo mi izložili, inovacije naše vojne industrije su fascinirajuće. Ovde su prisutni poslovni ljudi iz zemalja koje su vrlo zahtevne kad je u pitanju kupovina naoružanja. Ovo je prilika da se sklope mnogi ugovori, a vojni izvoz Srbije je već sad preko 850 miliona evra godišnje, što je velika stvar", smatra vojno-politički komentator.

Govoreći o tome koje mu se oružje najviše dopalo, Lazanski je naveo nekoliko dostignuća domaće vojne industrije.

"Video sam novog "aleksandra", samohodnu haubicu 155, dobar je sistem "morava", raketa "košava", razne varijante "lazara", "despot" iz Republike Srpske, "miloš" koji sada kreće u serijsku proizvodnju i mnogi drugi", izjavio je Lazanski.

(Kurir.rs/Srbija danas)

