ČEPURINOVA PORUKA SRBIMA PRED NJEGOV POVRATAK U MOSKVU: Žele da primoraju Srbiju na kapitulaciju

Mislim da Srbija ima mnogo onih koji joj ne žele dobro. Ono što se sad dešava je pokušaj da se preko unutrašnjih sredstava, preko stvaranja grupa i podelom srpske zajednice Srbija primora na kapitulaciju, i to u uslovima koji nikako ne odgovaraju srpskim interesima.

Ovo je izjavio odlazeći ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin pred njegov povratak u Rusiju.

"Srbija se štiti, na veoma civilizovan način, mirno, što je i ispravno, jer je na bilo koji drugi način to teško. Ne daj Bože rata, mi to ne želimo. Ali, ipak, treba štititi interese, potrebno je jačati odbrambenu sposobnost, a mi na tom planu sarađujemo sa Srbijom. Ovde su počele vojne vežbe „Slovensko bratstvo“, održavaju se vežbe sa Ministarstvom za vanredne situacije. To je važno, to je dobar signal, koji pokazuje da se i ekonomska i vojno-tehnička moć Srbije učvršćuje i da je Srbija sposobna da zaštiti svoje interese. Orijentišemo se na to da Srbija sama odlučuje šta joj je potrebno. Ako joj je potrebno više vojne, odnosno vojno-tehničke saradnje, mi smo otvoreni i spremni. Ako joj je potrebna ruska pomoć, Srbija mora da razmisli šta joj je potrebno. Mi smo strateški saveznici Srbije i odnos naše javnosti prema Srbiji je veoma pozitivan. Javno mišljenje u bilo kojoj zemlji danas ima veliki značaj. Zbog toga, potrebno je tražiti mirno rešenje, a ja se nadam da će takva rešenja, možda ne sad, ali možda za nekoliko godina, biti pronađena. Rešenja koja će uzimati u obzir interese Srbije, a ne kapitulaciju. U međuvremenu, neprijatelji, oni koji ne vole Srbiju, bolje je da shvate da to ne treba da rade", rekao je Čepurin u intervjuu "Sputnjiku".

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija)

Kurir