VUČIĆ: Priština ima razloga da bude nervozna... Kad tad ćemo ponovo razgovarati, ALI PRVO DA UKINU TAKSE!

Fizički napad prištinske delegacije na predstavnika Srbije na sastanku CEFTA, u Valoni, govori o tome kolika je nervoza u njihovim redovima, ocenio je danas predsednik Aleksandar Vučić kometarišući to što su članovi delegacije iz Prištine flašom gađali šefa srpske delegacije Ivana Markovića.

"To nije izraz snage i nadmoći, već slabosti i nervoze", poručio je predsednik Srbije.

Kako je rekao, Priština je mislila da je 2008. godine završila sve i ne može da prihvati da neko zastupa stavove različite od njihovih i da neće da pristane na pritiske.

"Kada ste primorani da nekoga gađate flašom, kao što su neki radili i u Skupštini Srbije i u drugim mestima, tokom diskusije, to jasno govori da je neko izgubio živce", naglasio je Vučić.

Dodao je da Priština ima i razloga da bude nervozna, ali da će dve strane, svejedno, morati da se vrate za sto i da razgovaraju, kad tad, a to će, ponovio je, biti kada Priština ukine takse.

"Kad tad, moramo da razgovaramo, razgovori i diplomatija i postoje da bi razgovarali", rekao je Vučić.

Istovremeno, izjavu Hašima Tačija da je ujedinjenje sa Kosovom san svakog Albanca koji živi na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe ne treba, kaže shvatati ozbiljno, a njen smisao je unutrašnja bitka za političku prevlast u Prištini.

"Niti on to može da ostvari, niti oni to mogu da ostvare, niti to ima bilo kakve veze sa realnošću. To je sve za njihove unutrašnje političke potrebe. Sada se dokazuju on i Haradinaj ko je od njih veći nacionalista i ko može više nacionalnih ciljeva Albanca da ispuni", rekao je Vučić i dodao da mu je bezveze ta priča.

Nema nikakve ozbiljne opasnosti po naš narod u tim opštinama, kaže, niti takve izjave imaju bilo kakve veze sa realnošću.

"Nisam ja kao neko drugi da se busam u prsa i pretim nekom, ali treba ljudi da znaju da tu odnos snaga nije merljiv. Najbolje je da tako kažem, tako da nikakve ozbiljne opasnosti nema", poručio je Vučić.

